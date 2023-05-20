В Россию завезли новые модели Volkswagen

Причем даже из разных классов.

У одного из российских дилеров появились в продаже новые кроссоверы Volkswagen – Tayron и Talagon. Оба произведены СП FAW-Volkswagen в Китае и ввозятся по параллельному импорту.

Tayron — компактный родственник знакомого нам Tiguan. Предлагается в комплектации R-Line с наддувным двигателем 2 л (220 л.с.) и роботизированной КПП. В оснащение входят диодная оптика, мультимедийная система, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, система кругового обзора и т.д. Цена от 4 650 000 млн рублей со скидками.

Talagon – напротив, самый большой кроссовер VW (его длина 5152 мм). Под капотом двигатель 2 л на 220 л.с. и семиступенчатый робот. Машина оснащается панорамным люком, матричными фарами, адаптивным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией передних сидений, атмосферной подсветкой и т.д. Можно выбрать цвет (черный или белый), а также версию на 6 или 7 мест. Стоимость от 6 999 800 рублей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Quto

Фото: Volkswagen, car.autohome.com.cn, Depositphotos