Представлен новый Volkswagen: он вам понравится!

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За Рулем

Упрощение выражается в наборе опций: здесь неразрезная спинка заднего дивана, отсутствуют сенсорный блок климат-контроля и электрорегулировки сидений. Но присутствуют диодная оптика, датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль.

За Рулем

В продаже новинка ожидается уже в мае. Данных по ценам пока нет..

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Источник: Autohome.com.cn

Фото: Unsplash

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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