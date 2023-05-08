Представлен новый Volkswagen: он вам понравится!
Volkswagen представил в Китае новый бюджетный седан Lavida XR. Он производится на совместном заводе SAIC-Volkswagen. По сути, это упрощенная версия Volkswagen Virtus для рынка Индии.
Набор агрегатов мог бы порадовать потенциальных покупателей в России: под капотом атмосферный бензиновый двигатель 1,5 л (110 л.с., 141 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой или классическим гидромеханическим автоматом.
Упрощение выражается в наборе опций: здесь неразрезная спинка заднего дивана, отсутствуют сенсорный блок климат-контроля и электрорегулировки сидений. Но присутствуют диодная оптика, датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль.
В продаже новинка ожидается уже в мае. Данных по ценам пока нет..
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Источник: Autohome.com.cn
Фото: Unsplash
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