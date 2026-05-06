Серый рынок перепродажи «красивых» номеров ликвидируют — схема уже есть

Кабмин РФ выработал схему легализации «красивых» госномеров — без аукционов и посредников

Идея продавать «красивые» автомобильные номера через аукционы была подсмотрена кем-то из чиновников в странах Ближнего Востока и обсуждалась в России больше десяти лет. Ее активно лоббировали, под нее писали законопроекты, но каждый раз механизм закономерно буксовал.

Серый рынок посредников тем временем рос, а цены на некоторые номера перевалили за 5 млн рублей.

Предыстория

В далеком 2013 году правительство прямо указало, что дифференциация госпошлины по «красоте» сочетания цифр не соответствует самой природе государственной пошлины. Модель выбора номера из числа свободных с оплатой повышенной пошлины, которая наиболее подходила к нашей реальности и менталитету российских водителей, надолго оказалась юридически заблокированной.

Перемены

В 2026 году правительство в официальном отзыве на законопроект № 1056580–8 поддержало нормальную и давно ожидаемую конструкцию: не аукцион, а платное резервирование номера через портал Госуслуг с уплатой повышенной госпошлины.

Суть в том, что выбор и закрепление номера за конкретным владельцем будет оформляться как обычная госуслуга – как регистрация автомобиля или замена водительского удостоверения. Никаких торгов, никакого мордобоя с конкурентами за заветное сочетание букв и цифр. Стандартная процедура с единым фиксированным тарифом.

Как это будет работать

Механика в законопроекте прописана предельно прозрачно. Владелец автомобиля заходит на портал госуслуг и видит витрину всех доступных номерных комбинаций в своем регионе. Весь пул открыт, и скрыть или придержать номер для «своих» технически невозможно.

Человек выбирает понравившуюся комбинацию, после чего система переводит её в статус «зарезервирован» с привязкой к конкретному заявителю и ограниченным сроком действия. Далее следует оплата госпошлины, после чего номер получает статус «оплачен» и закрепляется за заявителем при регистрации транспортного средства. Если оплата не поступила в установленный срок, выбранная комбинация автоматически возвращается в общий пул и снова становится доступна любому желающему.

Правительство в своем отзыве отдельно потребовало закрепить за собой полномочия по установлению порядка резервирования и определению размера платы. Это правильно: тарифы будут едиными, утвержденными нормативным актом. Посредникам и «решалам» в этой схеме места попросту нет, ведь вся цепочка от выбора до присвоения номера будет проходить в цифровом контуре практически без участия чиновников.

Ожидаемый эффект

Похожая система успешно работает в Узбекистане. Там выдача номеров через государственную систему с повышенными ставками за востребованные комбинации приносит ощутимый и стабильный доход: 80% поступлений направляется напрямую в бюджет, а 20% – в специальный фонд МВД.

Вся механика нормативно закреплена, полностью прозрачна, а узбекские СМИ регулярно подтверждают реальную востребованность сервиса у автомобилистов.

Такой же эффект будет в России. Ликвидируется серый рынок перепродажи номеров, бюджет начнет получать доходы, а полностью цифровой формат резко снижает коррупционные риски.

Когда?

Законопроект застрял в Госдуме. Точнее, его вернули авторам на доработку.

У парламентариев набралось немало вопросов.

Какие номера будут считаться «красивыми»?

Сколько они будут стоить?

Куда пойдут деньги?

Будет это госпошлина или какой-то другой платеж?

Что будет происходить с номером при продаже или утилизации автомобиля?

Кто это всё будет определять и администрировать?

Говорят, данный законопроект не дает ответы на эти вопросы и в таком виде не может быть принят.

Будем ждать ответы.

