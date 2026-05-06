#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
9 мая
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...

Серый рынок перепродажи «красивых» номеров ликвидируют — схема уже есть

Кабмин РФ выработал схему легализации «красивых» госномеров — без аукционов и посредников

Идея продавать «красивые» автомобильные номера через аукционы была подсмотрена кем-то из чиновников в странах Ближнего Востока и обсуждалась в России больше десяти лет. Ее активно лоббировали, под нее писали законопроекты, но каждый раз механизм закономерно буксовал.

Рекомендуем
Раскрыта стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ

Серый рынок посредников тем временем рос, а цены на некоторые номера перевалили за 5 млн рублей.

Предыстория

В далеком 2013 году правительство прямо указало, что дифференциация госпошлины по «красоте» сочетания цифр не соответствует самой природе государственной пошлины. Модель выбора номера из числа свободных с оплатой повышенной пошлины, которая наиболее подходила к нашей реальности и менталитету российских водителей, надолго оказалась юридически заблокированной.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Перемены

Рекомендуем
Номерные знаки СССР — что по ним можно было узнать

В 2026 году правительство в официальном отзыве на законопроект № 1056580–8 поддержало нормальную и давно ожидаемую конструкцию: не аукцион, а платное резервирование номера через портал Госуслуг с уплатой повышенной госпошлины.

Суть в том, что выбор и закрепление номера за конкретным владельцем будет оформляться как обычная госуслуга – как регистрация автомобиля или замена водительского удостоверения. Никаких торгов, никакого мордобоя с конкурентами за заветное сочетание букв и цифр. Стандартная процедура с единым фиксированным тарифом.

Как это будет работать

Механика в законопроекте прописана предельно прозрачно. Владелец автомобиля заходит на портал госуслуг и видит витрину всех доступных номерных комбинаций в своем регионе. Весь пул открыт, и скрыть или придержать номер для «своих» технически невозможно.

Рекомендуем
Старенькую Волгу легко продали на торгах за 8 млн рублей

Человек выбирает понравившуюся комбинацию, после чего система переводит её в статус «зарезервирован» с привязкой к конкретному заявителю и ограниченным сроком действия. Далее следует оплата госпошлины, после чего номер получает статус «оплачен» и закрепляется за заявителем при регистрации транспортного средства. Если оплата не поступила в установленный срок, выбранная комбинация автоматически возвращается в общий пул и снова становится доступна любому желающему.

Правительство в своем отзыве отдельно потребовало закрепить за собой полномочия по установлению порядка резервирования и определению размера платы. Это правильно: тарифы будут едиными, утвержденными нормативным актом. Посредникам и «решалам» в этой схеме места попросту нет, ведь вся цепочка от выбора до присвоения номера будет проходить в цифровом контуре практически без участия чиновников.

Ожидаемый эффект

Рекомендуем
Названы три способа увеличить выплату по ОСАГО на 9%

Похожая система успешно работает в Узбекистане. Там выдача номеров через государственную систему с повышенными ставками за востребованные комбинации приносит ощутимый и стабильный доход: 80% поступлений направляется напрямую в бюджет, а 20% – в специальный фонд МВД.

Вся механика нормативно закреплена, полностью прозрачна, а узбекские СМИ регулярно подтверждают реальную востребованность сервиса у автомобилистов.

Такой же эффект будет в России. Ликвидируется серый рынок перепродажи номеров, бюджет начнет получать доходы, а полностью цифровой формат резко снижает коррупционные риски.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Когда?

Законопроект застрял в Госдуме. Точнее, его вернули авторам на доработку.

Рекомендуем
Хотели купить красивый номер на машину? Придется подождать

У парламентариев набралось немало вопросов.

  • Какие номера будут считаться «красивыми»?
  • Сколько они будут стоить?
  • Куда пойдут деньги?
  • Будет это госпошлина или какой-то другой платеж?
  • Что будет происходить с номером при продаже или утилизации автомобиля?
  • Кто это всё будет определять и администрировать? 

Говорят, данный законопроект не дает ответы на эти вопросы и в таком виде не может быть принят.

Будем ждать ответы.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Петр Шкуматов
Количество просмотров 3138
06.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
+1