#
Раскрыта стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ

Самый дорогой госномер продается в России за 2,1 миллиарда рублей

Самый дорогой автомобильный номер в стране оценили в более чем 2 млрд рублей.

По данным РИА Новости, на рынке сейчас выставлены сразу 16 таких знаков, причем цена каждого превышает 2,1 миллиарда. Один из них продается с 2023 года, остальные добавились в 2024 и 2025 годах.

Вообще, продавец волен сам назначать стоимость, и суммы порой достигают космических значений. Правда, по действующему законодательству купить или продать госномер напрямую – незаконно. Вся эта торговля, по сути, существует в серой зоне.

Между прочим, в Госдуму уже внесли инициативу, которая может все изменить. Депутаты от фракции «Новые люди» предложили законопроект о платном бронировании «красивых» номеров через портал «Госуслуги».

Согласно документу, порядок резервирования и конкретный размер платы будет определять уполномоченный регистрирующий орган. Рассмотрение этой инициативы в палате парламента запланировано на февраль.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
20.02.2026 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
