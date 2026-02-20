Раскрыта стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ
Самый дорогой автомобильный номер в стране оценили в более чем 2 млрд рублей.
По данным РИА Новости, на рынке сейчас выставлены сразу 16 таких знаков, причем цена каждого превышает 2,1 миллиарда. Один из них продается с 2023 года, остальные добавились в 2024 и 2025 годах.
Вообще, продавец волен сам назначать стоимость, и суммы порой достигают космических значений. Правда, по действующему законодательству купить или продать госномер напрямую – незаконно. Вся эта торговля, по сути, существует в серой зоне.
Между прочим, в Госдуму уже внесли инициативу, которая может все изменить. Депутаты от фракции «Новые люди» предложили законопроект о платном бронировании «красивых» номеров через портал «Госуслуги».
Согласно документу, порядок резервирования и конкретный размер платы будет определять уполномоченный регистрирующий орган. Рассмотрение этой инициативы в палате парламента запланировано на февраль.
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.
