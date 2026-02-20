Автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире

Аналитик Целиков: Средняя цена новой машины в РФ превысила 45 тысяч долларов

Аналитик Сергей Целиков сообщил, что за четыре года средняя цена нового автомобиля в России совершила резкий скачок. Если в 2022 году за машину просили примерно 2.4 миллиона рублей, то к 2026-му цифра поднялась до 3.5 миллиона. Получается, рост составил 46 процентов, что сильно опережает общемировую динамику.

Из-за этого Россия теперь входит в пятерку стран с самыми дорогими новыми авто. В пересчете на доллары по курсу февраля средний ценник здесь превысил 45 тысяч. Правда, есть государства, где машины обходятся еще дороже. Лидером стала Канада с показателем в 62 тысячи долларов. Следом идут Великобритания (61 тыс.), США (52 тыс.) и Израиль (50 тыс.). Наша страна расположилась на пятой строчке, обойдя Германию (40 тыс.) и Австралию (35 тыс.).

Почему в Азии дешевле

Совсем другая картина наблюдается в Азии, где автомобили традиционно доступнее. В Южной Корее средняя цена остановилась на 30 тысячах долларов. В Китае и Японии машину можно купить примерно за 22.5 и 22.4 тысячи соответственно. А абсолютным чемпионом по доступности остается Индия – там новый автомобиль, в среднем, тянет всего на 11 тысяч долларов.

Что формирует ценник в разных странах

По словам Целикова, итоговая стоимость в каждой стране зависит от структуры местного рынка, и везде она своя. В США и Канаде высокие цены объясняются любовью к большим внедорожникам и пикапам, на которые приходится больше половины продаж. В Великобритании влияют обилие премиальных марок и сильный курс фунта. В Израиле главным драйвером стоимости выступают высокие ввозные пошлины.

В Азии же свои причины. В Китае на цены давит невероятно жесткая конкуренция и постоянные ценовые войны между производителями. В Японии и Индии рынок заточен под компактные и более бюджетные модели, что и держит средний чек на низком уровне. Что касается России, то основной фактор дороговизны – это тарифная политика. По словам эксперта, при импорте или крупноузловой сборке конечная цена машины увеличивается в среднем в два раза.

