Эксперт сравнил средние цены на машины в Китае и России

Аналитик Целиков: Автомобили в Китае стоят вдвое дешевле, чем в России

Цены на новые машины в России и Китае различаются кардинально, причем разрыв только увеличивается. Об этом в своем Telegram-канале 18 февраля написал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если у нас стоимость транспорта уверенно ползет вверх уже пять лет подряд, то в Поднебесной наблюдалась обратная тенденция. По данным «Автостата», в январе средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ достигла 3,5 млн рублей – это примерно 45 тысяч долларов по текущему курсу.

А вот в Китае, согласно информации GlobalData, всё было иначе. Там средние цены падали с января 2023-го, когда машина стоила в среднем 26,9 тыс. долларов, до февраля 2025-го, когда показатель опустился до 21,3 тыс. долларов. Правда, к концу прошлого года случился небольшой отскок до 22,5 тыс. долларов, но даже эта цифра почти вдвое меньше российской. Эксперты полагают, что в Китае цены будут медленно, но стабильно расти, пока не вернутся к уровню 2023 года.

Между тем на нашем рынке тренд исключительно на повышение. К примеру, в первой половине февраля подорожали автомобили сразу трех официально представленных в стране марок. И это, судя по всему, только начало.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

18.02.2026 
