Сенсоры уходят в прошлое: КНР инициирует переход к физическим кнопкам в машинах

В КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки

В Китае намерены обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки для управления ключевыми функциями, пишет CarNewsChina со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

По новым правилам основными функциями машины, такими как указатели поворота, аварийная сигнализация, переключение передач и вызов экстренных служб, можно будет управлять только при помощи физических кнопок или переключателей. Размер таких элементов должен составлять не менее 10×10 мм.

Нововведение направлено против тенденции к переносу управления всеми функциями автомобиля в единый планшет, популяризированной Tesla и используемой китайскими производителями электромобилей. Власти КНР беспокоят риски для безопасности из-за отвлечения водителя и возможных сбоев сенсорных экранов.

Также вводится требование к системам автономного вождения: если они дадут сбой или водитель не ответит на запрос взять управление, машина должна самостоятельно перейти в безопасное неподвижное состояние.

Ожидается, что новые правила станут обязательными для всех новых машин, собранных с 1 июля 2026 года.

