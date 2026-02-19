Этот регион получил новый код на номерных знаках

Во Владимирской области начали выдавать номера с новым кодом «133»

С начала февраля 2026 года жители Владимирской области получают регистрационные знаки с комбинацией «133».

В Госавтоинспекции пояснили: присвоение нового кода идет в случайном порядке с помощью программного обеспечения. Старые номера с «33» продолжат выдавать, пока не исчерпают запас металлических табличек. Те, кому достанется «133», оплатят госпошлину в ГИБДД, а сами знаки придется заказывать у изготовителей.

Владимирская область долго оставалась одним из немногих регионов с двухзначным кодом, но введение «133» – стандартная мера: новые комбинации нужны, чтобы избежать повторов, когда старые буквенно-цифровые ряды заканчиваются. Так что теперь на номерных рамках области появилась еще одна цифровая комбинация.

