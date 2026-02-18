#
Могут ли в ГАИ «отфотошопить» фото с камеры и выслать штраф?

Глава ГАИ напомнил, как обжаловать ошибочный штраф с камеры

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Пришло «письмо счастья» за непристегнутый ремень безопасности.

На фотографии его действительно не видно, есть только незначительная тень. При этом я абсолютно уверен, что ремень был пристегнут.

Получается, что фотографию «отфотошопили»?

Александр, г. Краснодар

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Применяемая в настоящее время технология автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения не предусматривает возможность изменения фотоматериалов, получаемых с камер фотовидеофиксации, входящих в состав соответствующих комплексов. По всей видимости, имела место ошибка.

Предлагаю вам обжаловать в установленном законодательством порядке (глава 30 КоАП) вынесенное в отношении вас постановление о привлечении к ответственности. Сделать это можно в том числе в электронном виде, воспользовавшись соответствующим функционалом портала государственных и муниципальных услуг.

  • Как не попасть на штраф «за ремень»: 5 подсказок тут.
«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
18.02.2026 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
