Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Электромобиль Атом получит систему мониторинга состояния водителя

Электромобиль Атом получит систему, отслеживающую состояние водителя.

«В Атоме состояние водителя отслеживается с помощью инфракрасной камеры высокого разрешения с независимой подсветкой. Она встроена в обшивку передней стойки электромобиля и стабильно работает в любых условиях. Информация с этой камеры обрабатывается с помощью ML-моделей, которые разработала команда Атома. В них учтены самые передовые подходы для определения черт лица, мимики и направления взгляда. Это позволяет точно распознавать, куда смотрит водитель во время движения и на чем он сфокусирован», – сообщила пресс-служба АО «Кама».

Таким образом, система анализирует мимику и направление взгляда – и если распознаны устойчивые признаки усталости (зевки, частое моргание и проч.) или плохого самочувствия, автомобиль автоматически остановится. В компании подчеркивают, что входящая в комплекс ADAS система не является заменой водителю – решения принимает человек, руководствуясь подсказками электронного помощника. Напомним, что старт продаж Атома назначен на весну 2026 года.

