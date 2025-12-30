Экология
30 декабря
30 декабря
АВТОВАЗ корректирует цены с нового года
АВТОВАЗ снизил цены на седан Aura и универсал...
В поле, на проселке, по дворам — где можно буксировать «ватрушку» с человеком
30 декабря
В поле, на проселке, по дворам — где можно буксировать «ватрушку» с человеком
«За рулем» напомнил, какое наказание положено...
Российские грузовики БАЗ — производство началось
30 декабря
Российские грузовики БАЗ — производство началось
АО «Романов» запустило серийное производство...

Электромобиль Атом — старт производства и цена

Старт продаж электромобилей Атом запланирован на весну 2026 года

Начало продаж электромобилей Атом запланировано на весну 2026 года, сообщил генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк.

«Могу сказать, что весной [2026 года] наши автомобили поедут по улицам, уже в руках наших потребителей. Мы решили взять себе еще одну зиму – несмотря на то, что конвейер мы в целевом виде запустили и тестовую партию успешно произвели, мы еще немножко возьмем времени для того, чтобы довести все до идеального состояния для наших пользователей, и весной автомобили уже смогут поехать по улицам», – сообщил Поваразднюк.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Он отметил, что цена Атома окажется «на десятки процентов ниже», чем у существующих китайских автомобилей, аналогичных российской новинке по параметру и функциям. За счет наличия государственной поддержки цена отечественного электромобиля будет близка к ценам бензиновых машин массового рынка – сейчас этот коридор составляет 2,7-3,2 млн рублей.

На данный момент уже открыт предзаказ на специальных условиях – для тех, кто бронировал место в очереди на покупку Атома в 2023 году, отметил Игорь Поваразднюк. Общий запуск предзаказа планируется «примерно на февраль», сказал глава проекта. Также он отметил, что к концу 2025 года на конвейере завода «Москвич» выпущено 50 предсерийных тестовых автомобилей Атом.

Напомним, в ноябре заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов сообщал, что Атом стартует в серийном производстве до конца 2025 года.

Источник:  АТОМ
Иннокентий Кишкурно
30.12.2025 
