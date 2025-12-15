Атом — уже в продаже (пока не для всех)

АО «Кама» запустило спецпрограмму бронирования электромобилей Атом

12 декабря на совете директоров ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах АО «Кама» объявило старт предпродаж электромобилей Атом для сотрудников КАМАЗа.

Как пояснил гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк, проект «Атом» стартовал в 2021 году при участии главы КАМАЗа Сергея Когогина, и именно КАМАЗ помог стартапу дойти до предсерийного этапа, поэтому спецпрограмма бронирования электромобилей Атом запущена именно для сотрудников автогиганта. Они могут зарезервировать Атом на особых условиях и зафиксировать за собой стартовую цену автомобиля, отмечает пресс-служба, не называя конкретных цифр.

Также участникам спецпрограммы обещаны: доступ к будущим платным подпискам и сервисам Атома, памятный ключ особого выпуска, комплексная сервисная программа «Забота» и пакет заряда на 3000 КВт.

В рамках запуска спецпрограммы на площадке НТЦ КАМАЗа прошел тест-драйв Атома. Все мероприятие было приурочено к завершенной в конце ноября сборки автомобиля предсерийной партии PT – его делали уже по технологиям массового производства. Присутствовавшие на старте предпродаж Сергей Чемезов и Сергей Когогин поздравили команду проекта с выходом на финишную прямую. Серийная сборка Атома на заводе «Москвич» должна стартовать до конца года, предварительная цена в свободной продаже – 3,9 млн рублей.

