Соблюдение этих простых правил избавит стекла машины от замерзания изнутри

Эксперт «За рулем» рассказал, как снизить влажность в салоне автомобиля

Вопрос от читателя «За рулем»:

Стекла в автомобиле покрываются инеем изнутри. Как с этим справиться?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Когда в салоне автомобиля высокая влажность, на стеклах образуется конденсат. При понижении температуры он превращается в слой инея, который ухудшает видимость и трудно удаляется. Чтобы снизить влажность, нужно предотвратить попадание снега с обуви на пол. Для этого используйте коврики, которые не пропускают влагу к ворсовому покрытию пола.

Чтобы просушить салон во время движения, включайте отопитель на максимум, направляя потоки воздуха на ноги и стекла. Для поддержания комфортной температуры можно слегка опустить стекло двери.

При оттепели включайте кондиционер. Перед тем как оставить машину на ночь, проветрите салон, открыв окна или двери на пару минут. Наконец, в тепле тщательно протрите стекла изнутри очистителем стекол – особенно если курите в салоне.

  • О том, как открыть дверь автомобиля с замерзшим замком, рассказано тут.
