Атом может лишиться фирменного дисплея в руле

Конструктор электромобиля Атом: дисплей в руле — решение не окончательное

Дисплей внутри рулевого колеса, ставший одной из отличительных черт интерьера Атома задолго до серийного выпуска, может уступить место более традиционной приборной панели.

«Машина оригинальная, с рядом технических решений, которых нет в этом классе авто. Надеемся, что владельцы машины оценят их. Возьмем тот же дисплей в руле: надо понять, "выстрелит" ли такая идея или пользователи захотят большой экран на панели приборов. Еще после тест-драйвов водители накидают пожеланий создателям машины, без этого не обходится. Для этого и делается предсерийная партия, но в итоге мы получим хорошее качественное авто», – сообщил главный конструктор инновационных автомобилей «КАМАЗа» Сергей Назаренко.
Рулевое колесо электромобиля Атом, фото с официального сайта проекта
На презентации проекта в Набережных Челнах он рассказал, что встроенный в рулевое колесо экран, заодно с открывающимися против хода задними дверями, перекочевал на Атом с проекта КАМА-1, которым ранее занимался Научно-технический центр «КАМАЗа». Напомним, то была более компактная машина (длина 3,4 м против 3995 мм у Атома), ее планировалось запустить в 2021-м тиражом 20 тысяч в год и продавать по цене 1 млн рублей.

Серийный выпуск электромобиля Атом должен стартовать на заводе «Москвич» до конца 2025 года, предварительная цена – 3,9 млн рублей без госсубсидии.

  «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  КАМАЗ
