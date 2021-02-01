Электромобиль в дрифте: первый тест и отзыв о КАМА-1

Подвеска и разгон у прототипа оказались на хорошем спортивным уровне.

Материалы по теме КАМАЗ показал на видео электромобиль КАМА-1

Перспективный российский автомобиль КАМА-1 снова попал на видео — на этот раз автомобиль тестировал призер чемпионата Санкт-Петербурга по трековым гонкам Никита Меркушев, рассказал «Русский автомобиль». Видео, появившееся в личном аккаунте спортсмена в Instagram, носит характер промо-ролика — вероятно, оно готовилось в рамках рекламной кампании автомобиля.

В описании к видео Меркушев благодарит за предоставленную возможность Олега Клявина, главного конструктора инжинирингового центра СПбПУ, в котором разрабатывалась машина. На ходу электромобиль гонщику понравился.

Создан исключительно на российских комплектующих, без каких-либо импортных запчастей. 230 электрических сил, задний привод, угол держит, разгоняется как пулемет, расхода топлива нет. Выглядит современно и стильно!» — написал атлет.

Отметил Никита и подвеску — по его словам, она радует энергоемкостью, сочетанием мягкости с сохранением четких реакций на действия рулем. Спортсмен выразил уверенность, что за такими автомобилями будущее.

Напомним, в ноябре 2020 года было объявлено, что в серийном варианте автомобиль будет стоить 1 миллион рублей, выпускать его будут тиражом 20 000 экземпляров в год, а старт продаж намечен на 2021 год. На официальной презентации в декабре 2020-го сроки запуска в серию назывались другие — до 2025 года, но не ранее 2023–2024 года.

А в 2021 году будут показаны иные варианты использования платформы CML Bench, на которой базируется КАМА-1 — седан и грузовик.

Видео: Instagram/merkushev_nikita, Youtube/World of Motors