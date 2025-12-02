Экология
Раскрыты версии и цвета кузова электромобиля Атом

Атом получит версии с четырех-, трех-, двух- и одноместным салоном

АО «Кама» перезапустило официальный сайт стартапа «Атом», в рамках которого на заводе «Москвич» готовится производство отечественных электромобилей.

Помимо цены, которая по умолчанию составит 3,9 млн рублей, а с учетом госпрограммы – 2,975 млн рублей, сайт проливает свет на ряд особенностей перспективной модели, которые ранее не были известны или же озвучивались, скорее, как предварительная информация. Теперь, когда до запуска производства остается менее месяца, официальный сайт неточностей себе позволить не может — именно такими и должны быть серийные Атомы.

Так, паспортный запас электромобиля Атом, по официальному сайту, составляет 500 км. Время зарядки от 20 до 80% – 30 мин (очевидно, имеется в виду «быстрая» зарядка большими токами), а зарядка на 100 км – 8 минут. Время разгона до 100 км/ч – 8 секунд. Анонсирован Atom ID, позволяющий при необходимости перенести ваши настройки в любой другой Атом. Гарантия на автомобиль – 5 лет с момента покупки или 150 000 км пробега.

Цвета кузова – «Атом» (изумрудно-синий, лазурный), «Фотон» (белый), «Нейтрон» (черный), «Герц» (фиолетовый), «Квартум» (светло-голубой). В ныне представленной гамме отсутствуют ранее фигурировавшие красный «Кварк» и серый «Пиксель». Предполагается выпуск версий с с четырех-, трех- и одноместным салоном. Трехместные машины без переднего правого кресла рассчитаны на такси и госавтопарки, а двухместные и одноместные – на службы доставки.

Источник:  АТОМ
Иннокентий Кишкурно
02.12.2025 
