Старые машины перестанут пускать в центр города — правда или нет?

Эксперт «За рулем» рассказал об ограничениях для старых автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какова ситуация с запретом въезда в центры городов для старых машин? Слухи ходят уже давно…

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– На данный момент ни в одном городе России таких ограничений нет. Главный ориентир для всех, конечно, Москва. В столичной стратегии развития до 2035 года прописано создание неких «экологических зон», куда запретят въезд слишком старому транспорту. Но до реализации дело не дошло и, может быть, не дойдет вовсе.

Средний возраст российского автопарка постепенно растет: с 12 лет в 2015 году до 15,5 лет в минувшем августе.

Сейчас явно неудачное время для введения подобных запретов. Проще дождаться, пока портящие воздух Жигули с моторами не выше третьего экологического класса вымрут естественным образом. А коллекционных и раритетных автомобилей так мало, что чистоте мегаполисов они не повредят.

