Атом – когда появится, сколько проедет в мороз, где обслуживать?

Разработчики Атома сообщили, когда их творение можно будет увидеть на дорогах

В визит-центре КАМАЗа в Набережных Челнах студентам и руководителям грузового автогиганта показали выставленный там прототип электромобиля Атом.

В ходе презентации разработчики Атома сообщили, что на дорогах такие автомобили можно будет увидеть уже весной 2026-го. Будет несколько модификаций – «гражданская», такси/каршеринг и автомобиль доставки, – различающиеся по количеству мест в салоне.

Еще одна озвученная деталь: запас хода при -20°С – до 350 км, тогда как «паспортный» – до 500 км.

Обслуживать Атомы можно будет в сервисных центрах, которые расположатся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах и еще в 8-10 городах страны, отмечает пресс-служба. Напомним, до старта серийного производства Атома на заводе «Москвич» остается не более 3 недель. Цена машины составит 3,9 млн рублей или 2,975 млн с госсубсидией.

«За рулем» можно смотреть на YouTube