Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
8 декабря
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
Аналитик Мосеев: дилеры переписали прайсы на...
Skoda Rapid
8 декабря
Недорогая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ: цены доступны
В России появились в продаже новые Skoda Rapid...
Рулевое колесо электромобиля Атом, фото с официального сайта проекта
8 декабря
Атом может лишиться фирменного дисплея в руле
Конструктор электромобиля Атом: дисплей в руле...

Атом – когда появится, сколько проедет в мороз, где обслуживать?

Разработчики Атома сообщили, когда их творение можно будет увидеть на дорогах

В визит-центре КАМАЗа в Набережных Челнах студентам и руководителям грузового автогиганта показали выставленный там прототип электромобиля Атом.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В ходе презентации разработчики Атома сообщили, что на дорогах такие автомобили можно будет увидеть уже весной 2026-го. Будет несколько модификаций – «гражданская», такси/каршеринг и автомобиль доставки, – различающиеся по количеству мест в салоне.

Еще одна озвученная деталь: запас хода при -20°С – до 350 км, тогда как «паспортный» – до 500 км.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Обслуживать Атомы можно будет в сервисных центрах, которые расположатся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах и еще в 8-10 городах страны, отмечает пресс-служба. Напомним, до старта серийного производства Атома на заводе «Москвич» остается не более 3 недель. Цена машины составит 3,9 млн рублей или 2,975 млн с госсубсидией.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  КАМАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
08.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0