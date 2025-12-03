Экология
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Атом стартует: рассказываем, что будет у него в салоне

Электромобиль Атом получит шесть подушек безопасности и голосовое управление

Распашные двери без центральных стоек, руль-штурвал со встроенным экраном и проекционный дисплей на лобовом стекле — вот лишь часть особенностей салона электромобиля Атом, стартующего на заводе «Москвич» в декабре 2025 года.

Как сообщает официальный сайт, каркас кузова Атома выполнен из высокопрочной стали горячей штамповки, а в комплектацию войдут 6 подушек безопасности, передние сиденья с подогревом и электроприводом, задние — с регулировкой наклона и подогревом. Qi-зарядка, разъемы Type-C спереди и сзади, подлокотник с подстаканниками и NFC-доступом к функциям комфорта. Отделка салона выполнена из высококачественных экологичных материалов, отмечает компания-разработчик.

У Атома собственная операционная система на основе шлюза безопасности Лаборатории Касперского, она отвечает за все системы управления в автомобиле.

Также в комплектацию входит комплекс ADAS L2, включающий адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, экстренное торможение, ассистент парковки и другие функции. Климат-контролем, мультимедийкой и подогревом сидений можно будет управлять через голосовой помощник. А через мобильное приложение – получить доступ к машине и управлять парковкой. Основная версия 4-местная, но будет несколько вариантов посадочной схемы. Цена Атома без учета госсубсидии составит 3,9 млн рублей.

Источник:  АТОМ
Иннокентий Кишкурно
03.12.2025 
