Ваш первый автомобиль: как выбрать машину новичку

Эксперт указал на типичные ошибки при выборе машины, которые дорого обходятся

Советы начинающим автомобилистам, собирающимся купить свою первую машину, дал эксперт в автобизнесе, основатель компании по импорту автомобилей SUN AUTO Александр Степанов.

Какой первый автомобиль взять – новый или подержанный

Это вечный спор. Новый автомобиль — это гарантия, что в ближайшие годы вы не будете знать, что такое ремонт. Но за эту уверенность приходится переплачивать: как только вы выехали из автосалона, машина теряет 10–15% стоимости.

Подержанный же вариант — шанс взять автомобиль классом выше за те же деньги. Главное — тщательно проверить техническое состояние и юридическую чистоту.

Александр Степанов советует новичкам предпочесть подержанный автомобиль в возрасте 3–5 лет, когда наблюдается идеальный баланс цены и качества.

Лучшие модели в качестве первого автомобиля

Первый автомобиль — это не про статус и не про скорость. Это про надежность, простоту и предсказуемость.

Если говорить о массовом сегменте, отличным выбором, по мнению эксперта, будут Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla, Volkswagen Polo. Для тех, кто готов вложиться чуть больше, — Mazda 3, Honda Civic, Skoda Octavia. Все они хорошо держат цену на вторичном рынке и не подкинут «сюрпризов».

Какие автомобили не подходят для начинающего водителя

Ошибки всегда одни и те же.

Первая — желание купить мощный автомобиль премиального класса. BMW, Mercedes-Benz, Audi — прекрасные машины, но для новичка это обременительно: дорогой ремонт, требовательность к стилю езды, высокий риск «поймать» дорогостоящую поломку.

Вторая ошибка — старые внедорожники и дешевые бизнес-седаны. Они кажутся статусными, но требуют внимания, которое новичок не способен пока обеспечить.

Третья ошибка — машины после серьезных ДТП. Даже идеально восстановленный кузов никогда не будет прежним.

На что обратить внимание при покупке первого автомобиля

Александр Степанов, эксперт в автобизнесе, основатель компании по импорту автомобилей SUN AUTO:

— Покупка первого автомобиля — событие особенное. Я знаю это не понаслышке: 17 лет в автобизнесе научили меня видеть эмоции людей в тот момент, когда они впервые садятся за руль «своей машины». В глазах — восторг, надежда, иногда даже страх. И именно поэтому к выбору первого автомобиля стоит подходить с холодной головой.

Во-первых, при покупке своего первого автомобиля проверьте документы. Убедитесь, что машина не числится в залоге и не имеет ограничений. Во-вторых, диагностика: лучше один раз заплатить автосервису или заказать профессионального подборщика, который проверит машину по всем статьям — от технического состояния до юридической чистоты. В-третьих, комплектация. Первому автомобилю не нужны все возможные системы, но базовые вещи вроде кондиционера, подушек безопасности и ABS должны быть обязательно. В-четвертых, страховка: для новичков ОСАГО стоит дороже, поэтому расходы на него нужно закладывать в бюджет заранее.

И главное: первый автомобиль — это не инвестиция, а инструмент. Это ваши первые поездки, первые ошибки и первые победы. Лучше выбрать машину попроще, но надежнее. Потому что через год-два, разобравшись в своих вкусах и требованиях к автомобилю, вы все равно захотите чего-то другого. И это нормально — так у каждого из нас начинается путь настоящего автомобилиста.

