Как купить и доставить авто из Южной Кореи в сентябре 2025 (инструкция)

Опубликован подробный гайд по доставке авто из Южной Кореи в Россию

Автомобили корейского производства отличаются высоким качеством сборки, отделки и хорошими уровнями комплектации. Кроме того, эти машины очень ликвидны.

Покупать автомобиль в Южной Корее лучше всего через русскоязычных посредников. Это избавит от лишних расходов и трудностей при ведении переговоров.

Оптимальный вариант – выбрать надежную корейскую фирму-поставщика. При этом нужно учесть стоимость услуг посредника и возможные дополнительные расходы на аукционе по продаже автомобилей.

Где и как выбирать автомобиль

Для этих целей можно воспользоваться следующими ресурсами:

На этих сайтах предлагают новые и подержанные автомобили разных брендов с подробным описанием дефектов машин с пробегом.

Искать авто на сайтах можно самому или через специалиста. Многие фирмы, ввозящие машины, сразу предлагают подобрать подходящий вариант под запросы покупателя.

Как и в других странах, в Южной Корее проводят автомобильные аукционы, доступные иностранцам. С участников аукционов взимают пошлину.

Процесс оформления автомобиля

Покупая автомобиль в Южной Корее, важно провести его тщательный осмотр на предмет выявления скрытых недостатков, наличие которых влияет на цену. Лучше всего для этого привлекать опытных специалистов из компаний-посредников.

После выбора автомобиля дилеру вносится залог – в этот момент машина снимается с продажи, а дальнейшее оформление нужных документов осуществляется посредником.

Корейская компания выставляет покупателю (то есть вам) счет на оплату автомобиля в долларах, юанях ли через систему SWIFT. Также покупатель может оплатить покупку через инвойс (счет для оплаты, который продавец выставляет покупателю). Перевод денег занимает 2-3 рабочих дня.

После полной оплаты посредник заключает договор купли-продажи и готовит документы для транспортировки автомобиля в РФ.

Необходимо учесть, что многие российские банки отключены от системы SWIFT. Но продавец обязательно предоставит перечень банков, поддерживающих переводы, из которого можно выбрать наиболее удобный.

Как автомобиль доставляется в Россию из Южной Кореи

Между Южной Кореей и Россией нет сухопутной границы. Доставка автомобилей осуществляется морем на паромах – во Владивосток. На это уходит примерно два дня.

До отправки нужно произвести фотофиксацию состояния автомобиля и составить описание дефектов. Это позволит удостовериться, что во время доставки не было повреждений. В противном случае покупатель вправе требовать компенсацию при обнаружении новых дефектов.

Компания-экспортер резервирует место на пароме, размещает автомобиль на спецстоянке порта, снимает его с учета и оформляет экспортные документы.

После прохождения нашей таможни автомобили развозят по регионам РФ. Для этого используются ж/д транспорт или автовозы.

Процесс оформления документов на автомобиль в РФ

На таможне автомобиль может провести от 5 до 10 дней. Присутствие владельца при растаможке необязательно. Достаточно через курьера передать документы брокеру. После уплаты пошлин брокер отправит автомобиль на оформление ЭПТС и СБКТС.

Перечень сведений, необходимых для растаможки:

информация о пароме, доставляющем авто во Владивосток;

марка, модель и VIN-номер;

скан паспорта покупателя;

ИНН и СНИЛС покупателя;

корейский техпаспорт на ТС;

подтверждение о снятии авто с учета;

коносамент на перевозку;

экспортная декларация;

заявление о переводе денег из банка и скан инвойса.

После доставки заказчику автомобиль необходимо зарегистрировать в ГАИ по месту жительства. Вот требуемый перечень документов:

паспорт и заявление на регистрацию;

выписка из ЭПТС;

диагностическая карта с результатами техосмотра;

полис ОСАГО;

таможенный приходный ордер;

пассажирская таможенная декларация;

квитанция об уплате госпошлины;

инвойс.

После постановки на учет на автомобиле, конечно же, можно ездить по всей территории РФ.

Альтернативный способ покупки

Сейчас санкции затрудняют покупку россиянами автомобилей в других странах. Их обход возможен через частный импорт из-за рубежа. Популярные направления включают Киргизию, Казахстан, Грузию, Беларусь, Японию и Китай.

Выбор моделей, условия оформления и выгоды зависят от конкретной страны, откуда планируется ввезти автомобиль.

Преимущества и недостатки покупки авто из Южной Кореи

Начнем с преимуществ.

Доступная цена. Несмотря на расходы на посредников и растаможку, некоторые модели из Южной Кореи оказываются дешевле аналогичных в России. Экономия зависит от курса валют и рыночных условий. Но все равно разница в цене ощутима.

Большой выбор автомобилей с левым расположением руля. Южная Корея, в отличие от Японии, имеет правостороннее движение.

Большой выбор. В Южной Корее можно купить автомобили не только местных марок, но и европейские, американские и японские автомобили.

Надежность автомобилей. Машины, ездившие только по дорогам Южной Кореи, благодаря качественным дорогам и строгим требованиям к чистоте топлива имеют хорошее техсостояние.

Однако следует учитывать и минусы.

Нет бесплатного гарантийного ТО. При покупке через посредников гарантия производителя отсутствует, поскольку сделка не проходит официально через дилера.

Время ожидания. Доставка автомобиля из Южной Кореи производится морем, сушей и через бюрократию. Ожидание может затянуться на месяц-два.

Риски. Нельзя списывать со счетов предварительные затраты и возможные обман или мошенничество.

Частые вопросы при доставке автомобиля из Южной Кореи

Какие машины выгоднее привозить из Южной Кореи?

Чаще всего наши соотечественники покупают в Южной Корее седаны, кроссоверы и минивэны Hyundai и Kia. Предпочтение отдается версиям в хороших комплектациях. Также растет спрос на «электрички»: Nissan Leaf и Hyundai Kona.

Можно ли новый автомобиль привезти самому?

Покупка нового автомобиля в Южной Корее у частного продавца – достаточно простая операция. Однако самостоятельный ввоз в Россию имеет определенные трудности: продавцы-дилеры имеют право свободной продажи машин, но не занимаются их экспортом.

Для вывоза из Южной Кореи автомобиля рекомендуется пользоваться услугами лицензированных экспортных фирм, которые полностью берут на себя обязательства по таможенному оформлению.

Скрытые доплаты, скрученный пробег, после ДТП — опасности «неофициальных» машин: «За рулем» рассказал, что важно знать при покупке автомобиля по параимпорту.