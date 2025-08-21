Скрытые доплаты, скрученный пробег, после ДТП — опасности «неофициальных» машин

«За рулем» рассказал, что важно знать при покупке автомобиля по параимпорту

Параллельный импорт автомобилей — это законная поставка машин в Россию без участия официального дистрибьютора или представительства марки. С 2022 года эта схема стала массовой альтернативой в условиях ограниченного официального ввоза, и все больше россиян выбирают такие автомобили. Однако покупка автомобиля по параллельному импорту требует особой осведомленности.

Два основных формата покупки

Автомобиль из наличия — уже ввезен, растаможен и продается с ПТС.

Автомобиль под заказ — поставляется индивидуально для клиента из-за рубежа.

Каждый формат имеет свои особенности и риски.

Особенности и риски при покупке «из наличия»

Покупка автомобиля, уже ввезенного в РФ, кажется проще, но здесь кроется один из ключевых рисков — неполная или льготная уплата утилизационного сбора поставщиком. Утильсбор «вешается» на автомобиль, а не на собственника. Если при ввозе был оплачен льготный сбор, ФТС может доначислить коммерческую ставку даже после перепродажи машины. В итоге доплачивать недостающую сумму будет новый собственник авто.

Мнение эксперта

Александр Степанов, собственник компании AUTOSAN по импорту премиальных авто из-за границы:

— Важно уточнить, из какой страны был ввезен автомобиль. Если он завезен из стран ЕАЭС (например, Киргизия или Беларусь), необходимо понять, где и как проходила таможенная очистка. В некоторых случаях такие автомобили могут попасть под начисление пошлин, если таможенное оформление признают некорректным.

В каком виде оформлены документы о ввозе. Обязательно запросите декларацию на товары (ДТ) — это основной документ, подтверждающий таможенное оформление и уплату пошлин.

Проверить подлинность ДТ можно на официальном сайте ФТС России, введя VIN автомобиля. Это позволяет убедиться, что автомобиль действительно прошел таможню и числится в официальной базе.

Основные риски при заказе автомобиля «под клиента»

Наиболее распространенные схемы мошенничества

Злоумышленники берут предоплату и не привозят автомобиль вовсе.

Меняют условия в процессе поставки: повышают цену, ссылаясь на изменение курсов, логистики или пошлин.

Привозят некачественный автомобиль (со скрученным пробегом, после ДТП, с другими скрытыми дефектами).

Как защититься? Выбирайте компании по отзывам, с зарегистрированным юрлицом и прозрачной системой оплаты за границу.

На что обратить внимание при заключении договора

Проверьте, как долго работает компания и есть ли у нее юридическое лицо, зарегистрированное в РФ.

В договоре должны быть четко прописаны:

срок поставки,

марка, комплектация, пробег (если авто с пробегом),

итоговая стоимость в рублях,

ответственность сторон,

порядок возврата средств.

Уточните, как именно оплачивается автомобиль за рубежом: через компанию или напрямую поставщику. Чем прозрачнее схема, тем надежнее сделка.

Какие документы должен предоставить продавец

При покупке автомобиля из наличия:

паспорт транспортного средства (ПТС),

декларация на товары (ДТ) с указанием VIN,

квитанции об уплате всех таможенных пошлин и утилизационного сбора,

договор купли-продажи,

акт приема-передачи.

При заказе автомобиля (дополнительно к списку выше):

договор с точными условиями поставки,

подтверждение международной оплаты (счета, SWIFT и др.),

данные об отправителе автомобиля и маршруте.

Гарантия, сервис и растаможка

Большинство автомобилей по параллельному импорту не обслуживаются по официальной гарантии бренда, но при желании можно оформить гарантию через сторонние сервисы. Это профильные независимые СТО, специализирующиеся на конкретных марках.

Если автомобиль официально оформлен в России и есть ДТ, то все риски по документам ложатся на продавца. Если же машина завезена через страны ЕАЭС, важно удостовериться в легальности и полноте таможенного оформления — в будущем ФТС может инициировать повторную проверку.

Параллельный импорт – это возможность приобрести автомобиль по интересной цене и в нужной комплектации, недоступной на официальном рынке. Но только при условии грамотного подхода.

