Параллельный импорт: о чем должны помнить покупатели таких машин

И почему сейчас, как никогда раньше, следует особенно тщательно вчитываться в договор купли-продажи.

Материалы по теме У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

Дилеры, пытаясь выжить, начали ввозить технику по серой схеме — без согласия правообладателей торговых марок.

Пока это лишь робкие попытки, торговцы автомобилями ищут выход из непростой ситуации, в которую поставлены. При этом не слышно, чтобы их за это лишали официального дилерства. Впрочем, в автоконцернах понимают, что сейчас предъявлять претензии к дилерам бессмысленно.

Но у машин, ввезенных из третьих стран без согласия правообладателей торговых марок, есть существенный «минус».

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор старейшего и авторитетного журнала «За рулем»:

Сейчас даже некоторые страховые компании стараются «параллельные» машины под всякими предлогами не страховать. Потому что попадает, например, владелец китайской Боры или Мазды CX4 в аварию, предстоит ремонт по ОСАГО, а где на эту машину брать крыло, фару, решетку радиатора, бампер? Они не лежат на складе запчастей! Может быть, дилеры, которые возьмутся ввозить тысячу машин, и привезут какие-то запчасти, но «морозить» средства, как дистрибьютор, они не будут, ведь это большие деньги.

Материалы по теме Опубликован список товаров, разрешенных для параллельного импорта

А как тогда заказывать эти запчасти? Через Али Экспресс, как-то иначе? Ждать месяц, полгода? Вопросов много. Поэтому я и называю эту схему не параллельным импортом, а альтернативным ввозом.

Да, хорошо, что он есть: появились интересные машины, которых раньше не было. Но это только отчасти решает проблему дефицита. И понятно, что этот ввоз не в состоянии компенсировать те потери, которые несет рынок от ухода производителей.