Дилеры рассказали, на сколько хватит машин из Европы и Японии в автосалонах

Особенно остро ощущается нехватка седанов.

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Если поставки не будут возобновлены, остатков машин хватит примерно на 2–4 месяца, по некоторым моделям запасы уже практически закончились, сообщили РИА Новости со ссылкой на дилеров. Данные варьируются в зависимости от марок и моделей. Больше всего на рынке не хватает седанов; кроссоверов и внедорожников в наличии больше.

Впрочем, идет передел рынка. Так, в «Автодоме» сообщили, что нишу европейских и японских автопроизводителей занимают китайские компании, запасы корейских и китайских машин возобновляемы. Видимо, завозить их каким-то образом все же удается.

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В автосалонах компании «Автоспеццентр» осталось около 30 машин европейских брендов массового сегмента. Параллельный импорт развивается, но полностью клиентский спрос удовлетворить не может.

Из-за сложившегося дефицита на рынке дилеры не планируют проводить традиционные предновогодние распродажи.