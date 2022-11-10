Уйти чтобы вернуться? Mazda продала свой бизнес в России за €1 евро — журнал За рулем

Уйти чтобы вернуться? Mazda продала свой бизнес в России за €1 евро

При этом японский концерн оставил за собой право на опцион в течение трех лет.

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Автоконцерн Mazda принял решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Сумма сделки, которая будет проведена после соответствующего одобрения госорганов, составит €1 евро.

По условиям сделки, у японского концерна сохраняется возможность выкупить долю в СП в течение следующих трех лет.

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Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе «Соллерс Авто», готовится запуск новых продуктов на мощностях площадки во Владивостоке в следующем году.

Сборка автомобилей Mazda во Владивостоке велась с 2012 года. В марте 2022 года поставки комплектующих для выпуска машин были прекращены, а с конца апреля Mazda прекратила участие в совместном предприятии.

Впрочем, поставки Mazda в Россию уже налажены: дилеры привезут их под заказ из Китая.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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