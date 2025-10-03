В России резко выросли продажи этих корейских машин
Корейская компания KGM, известная в России под брендом SsangYong, по итогам сентября значительно увеличила продажи на российском рынке – почти на 100%.
По информации пресс-службы дистрибьютора, в сентябре было продано свыше 650 автомобилей данного бренда. Для сравнения, в августе на учет поставили всего 347 новых машин KGM, согласно данным Сергея Целикова из аналитического агентства «Автостат». Лидером продаж в сентябре стал кроссовер Torres, который выбрали более 300 россиян.
«В сентябре было продано свыше 650 автомобилей нашего бренда. Основным фактором спроса стал кроссовер Torres (300 машин). Около 10% продаж пришлись на корпоративный сектор», – прокомментировали в пресс-службе российского дистрибьютора KGM.
Стоит отметить, что KGM остается единственным не китайским зарубежным брендом, который официально предлагает свои автомобили в России с полноценной заводской гарантией.
В модельном ряду представлены четыре автомобиля: кроссоверы Torres (от 4,14 млн рублей), Tivoli (от 2,84 млн рублей) и Korando (от 3,24 млн рублей), а также внедорожник Rexton по цене от 5,79 млн рублей.
Все автомобили KGM, которые поставляются в Россию, собираются в Корее, и это именно официальный, а не параллельный импорт. Один из представителей компании-дистрибьютора пояснил, что логистика довольно сложная: автомобили из Кореи отправляются в порт «одной из стран Северной Африки», после чего их перегружают с одного судна на другое, чтобы доставить в Россию.
Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.
