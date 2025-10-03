#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Задурили голову: как мечта о машине обернулась для мужчины кредитным кошмаром
3 октября
Задурили голову: как мечта о машине обернулась для мужчины кредитным кошмаром
Житель Югры отдал лжепродавцам авто 4 млн...
Honda WR-V
3 октября
Новый дешевый японский кроссовер снова можно купить в России: что с ценами
В РФ начались продажи новых кроссоверов Honda...
Авторынок России встает с колен (нет)
3 октября
Авторынок России встает с колен (нет)
Автостат: продажи легковушек третий месяц...

В России резко выросли продажи этих корейских машин

Корейский бренд KGM в сентябре увеличил продажи в РФ почти вдвое

Корейская компания KGM, известная в России под брендом SsangYong, по итогам сентября значительно увеличила продажи на российском рынке – почти на 100%.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

По информации пресс-службы дистрибьютора, в сентябре было продано свыше 650 автомобилей данного бренда. Для сравнения, в августе на учет поставили всего 347 новых машин KGM, согласно данным Сергея Целикова из аналитического агентства «Автостат». Лидером продаж в сентябре стал кроссовер Torres, который выбрали более 300 россиян.

«В сентябре было продано свыше 650 автомобилей нашего бренда. Основным фактором спроса стал кроссовер Torres (300 машин). Около 10% продаж пришлись на корпоративный сектор», – прокомментировали в пресс-службе российского дистрибьютора KGM.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Стоит отметить, что KGM остается единственным не китайским зарубежным брендом, который официально предлагает свои автомобили в России с полноценной заводской гарантией.

В модельном ряду представлены четыре автомобиля: кроссоверы Torres (от 4,14 млн рублей), Tivoli (от 2,84 млн рублей) и Korando (от 3,24 млн рублей), а также внедорожник Rexton по цене от 5,79 млн рублей.

Все автомобили KGM, которые поставляются в Россию, собираются в Корее, и это именно официальный, а не параллельный импорт. Один из представителей компании-дистрибьютора пояснил, что логистика довольно сложная: автомобили из Кореи отправляются в порт «одной из стран Северной Африки», после чего их перегружают с одного судна на другое, чтобы доставить в Россию.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Дилеры снизили цены на эти подержанные авто
В РФ изменится процедура техосмотра — что важно знать?
Собрали для вас рейтинг автомобильных АКБ

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
Количество просмотров 6
03.10.2025 
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
Поделиться:
Оцените материал:
0