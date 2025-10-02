Последний шанс: как привезти автомобиль до повышения пошлин 1 ноября 2025

Опубликован гид по выбору и покупке автомобиля по параллельному импорту в 2025 году

Рассказываем обо всех рисках, подводных камнях и сроках доставки автомобиля из других стран. Наши инструкции особенно актуальны в свете грядущего повышения утильсбора 1 ноября 2025 г.

Что именно поменяется?

Если коротко, то автомобили мощнее 160 л.с. резко подорожают. Подробнее читайте в нашем обзорном материале:

Из какой страны вы рассматриваете автомобиль к покупке по параллельному импорту?

Авто из Японии. Подбор лота может занять от одного дня (для популярных моделей) до нескольких недель (если бюджет ограничен или нужен редкий вариант). Счет на оплату выставляется сразу в день выигрыша аукционной ставки. Читайте подробнее:

Авто из Южной Кореи. Импорт подержанных автомобилей из Южной Кореи растет, но в ближайшее время эта тенденция может резко смениться на обратную.

Покупка кроссовера из Кореи – какой утильсбор платить с 1 ноября?

Авто из Китая. За первые семь месяцев текущего года объем импорта подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился более чем в 4 раза.

Авто из Белоруссии. Минск, Брест и Гродно стали своеобразными перевалочными пунктами для европейских машин, направляющихся в Россию, благодаря близости к границам Евросоюза.

Что еще важно знать?

Неочевидные опасности «неофициальных» машин – на что обратить внимание при покупке авто

Как купить авто за границей и сэкономить – инструкция «За рулем»