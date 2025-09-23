Новые ставки утилизационного сбора с 1 ноября — как изменятся цены на авто

Максим Кадаков: Автомобили мощнее 160 л.с. резко подорожают

Минпромторг услышал просьбы автопроизводителей – и собирается поменять с 1 ноября механику начисления утилизационного сбора на автомобили.

Общий принцип

Ведомство предлагает учитывать не только объем двигателя, но и его мощность . Чем больше объем и чем выше мощность – тем выше утилизационный сбор. Такой механизм предложен для легковых автомобилей (категория М1).

Для этого ввели совершенно новую (вторую) шкалу – с разбивкой по мощности. От 70 л. с. до 500 л. с. (и выше 500 л. с.). И ввели новую сетку коэффициентов, на которые нужно умножать базовую ставку утилизационного сбора. Отдельно – для новых машин и машин старше трех лет. Отдельно – для юридических и физических лиц. Отдельно – для ДВС и электромобилей. С разбивкой до 2030 года.

Сотни коэффициентов! Просто так и не разберешься. Но я вам объясню.

Сначала объем, потом мощность

Чтобы вычислить утильсбор, нужно сначала найти таблицу с нужным объемом двигателя – а уже по ней смотреть коэффициенты для нужной мощности.

Итак, берем самый популярный класс автомобилей – с двигателями объемом от 1000 до 2000 кубических сантиметров (от 1,0 до 2,0 л). Для них теперь предусмотрены следующие ставки утилизационного сбора в зависимости от мощности на 2025 год:

Новые автомобили. Двигатель от 1,0 до 2,0 литров. Ввоз юридическими лицами

До 70 л. с. – 667 400 рублей (как сейчас) От 280 до 310 л. с. – 1 076 000 рублей От 70 до 100 л. с. – 667 400 рублей От 310 до 340 л. с. – 1 216 000 рублей От 100 до 130 л. с. – 667 400 рублей От 340 до 370 л. с. – 1 386 000 рублей От 130 до 160 л. с. – 667 400 рублей От 370 до 400 л. с. – 1 580 000 рублей От 160 до 190 л. с. – 750 000 рублей От 400 до 430 л. с. – 1 800 000 рублей От 190 до 220 л. с. – 794 000 рублей От 430 до 460 л. с. – 2 054 000 рублей От 220 до 250 л. с. – 842 000 рублей От 460 до 500 л. с. – 2 340 000 рублей От 250 до 280 л. с. – 952 000 рублей Свыше 500 л. с. – 2 668 000 рублей

Соответственно, для моторов от 2,0 до 3,0 литров коэффициенты еще выше – и так далее. Для машин старше трех лет – коэффициенты еще выше.

Как это повлияет на рынок? Ростом цен на все машины мощнее 160 л. с. – даже те, которые до сих пор проходили по льготному «утилю».

Зачем меняют механизм начисления утильсбора

В самом деле: зачем вводить драконовский утильсбор, если в России практически не выпускают автомобили мощнее 160 л. с.?

Аргументов два.

Первый: чтобы заставить зарубежные компании размещать производства у нас.

Второй: на наших заводах будут выпускать автомобили мощнее 160 л. с. – вот и подстилают соломку, чтобы обеспечить спрос.

А льготы?

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты только на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил (3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей за автомобиль старше трех лет). Ввозишь машину с турбомотором 2.0? Да, это меньше трех литров, раньше можно было ввезти по льготному «утилю». Но давайте-ка посмотрим на мощность. Машина мощнее 160 л. с.? Всё, плати коммерческий утильсбор.

Небольшие японские автомобили – Nissan Note, Toyota Sienta, Toyota Yaris, Honda Freed – по-прежнему подпадают под льготный сбор. Как и некоторые корейские автомобили. Но уже за RAV4 2.5 (179 л. с.) придется платить коммерческий утильсбор. Как и за Geely Monjaro (238 л. с.). Даже если будете ввозить эти машины «на себя».

На сколько подорожает

Сейчас утильсбор за Monjaro составляет для коммерческого ввоза 667 400 рублей (потому что объем двигателя до 2,0 л), а физлица могут ввезти новый Monjaro «на себя» с уплатой утильсбора в размере 3400 рублей.

С 1 ноября всё радикально изменится: и юрлица, и «физики» будут платить за новый Monjaro 842 000 рублей, а за машину старше трех лет – уже 1 398 000 рублей. С 1 января 2026 года – соответственно, 1 010 400 и 1 677 600 рублей. А в 2030 году – 1 479 400 и 2 456 200 рублей.

За новый дизельный Hyundai Palisade 2.2 (200 л. с.) даже физлицам придется платить утильсбор в размере 1 970 000 рублей, за машину старше трех лет – 2 918 000 рублей. С 1 января – соответственно, 2 364 000 и 3 501 600 рублей. За бензиновый Palisade 3.8 с 1 ноября – 3 000 000 и 3 944 000 рублей, а с 1 января – 3 600 000 и 4 732 800 рублей соответственно.

Будете брать?

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем» тут.