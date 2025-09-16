Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый закон о локализации такси увеличит цены на услугу
17 сентября
Новый закон о локализации такси увеличит цены на услугу
Жесткие требования к машинам вынудят уйти с...
Toyota Levin
17 сентября
В Сети показали фото еще одной версии Toyota Corolla нового поколения
Китайский Минпром показал фото Toyota Levin...
Из-за этого значка на приборке ваша машина поедет на штрафстоянку
17 сентября
Из-за этого значка на приборке ваша машина поедет на штрафстоянку
Глава ГАИ напомнил, чем грозит неисправность...

Взлет ставки утильсбора перестроит российский авторынок

Утильсбор в России привяжут к мощности мотора, для ряда авто рост будет огромным

С ноября в России могут радикально изменить расчет утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя вместо объема. Это в разы увеличит стоимость ввоза машин мощностью более 160 л.с.

Минпромторг разработал проект поправок, которые коренным образом меняют подход к расчету утилизационного сбора для ввозимых легковых автомобилей.

Рекомендуем
Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Главное новшество – привязка ставки не только к объему двигателя, но и к его мощности. По новым правилам, базовая ставка будет формироваться на основе типа и объема двигателя, а затем умножаться на коэффициент по прогрессивной шкале в зависимости от количества лошадиных сил.

Для рядовых автолюбителей, ввозящих машины для личного пользования, сохраняются льготные условия, но с серьезным ограничением: льгота будет действовать только для моделей мощностью до 160 л.с. Именно такие автомобили, по данным Минпромторга, составляют подавляющее большинство – около 88% от всего парка, зарегистрированного в России за последние пять лет.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Однако для тех, кто планирует ввозить более мощные автомобили, изменения будут колоссальными. К примеру, утильсбор на новый кроссовер Geely Monjaro (238 л.с.) для физлица с 1 ноября взлетит с нынешних 3,4 тысячи рублей до 952 тысяч, то есть в 280 раз. К 2030 году платеж для такой машины может достигнуть 1,67 млн рублей.

Еще более ощутимым станет рост для гибридов и электромобилей, для которых льготный порог установлен на отметке 80 л.с. Платеж за гибрид Lixiang L7 (197 л.с.) с ноября может составить 1,83 млн рублей, что в 537 раз выше текущей ставки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эксперты полагают, что это решение фундаментально изменит российский авторынок. Стоимость владения мощными автомобилями резко возрастет, что подстегнет спрос на менее мощные и экологичные модели. Впрочем, цены на них тоже подрастут. В ближайшие месяцы ожидается ажиотажный всплеск импорта дорогих машин, за которым последует спад и переориентация предложения. Таким образом, власти не только пополнят бюджет, но и стимулируют локализацию производства в странах ЕАЭС, где утильсбор для автопроизводителей существенно ниже.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 35
16.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0