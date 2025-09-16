Взлет ставки утильсбора перестроит российский авторынок

Утильсбор в России привяжут к мощности мотора, для ряда авто рост будет огромным

С ноября в России могут радикально изменить расчет утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя вместо объема. Это в разы увеличит стоимость ввоза машин мощностью более 160 л.с.

Минпромторг разработал проект поправок, которые коренным образом меняют подход к расчету утилизационного сбора для ввозимых легковых автомобилей.

Главное новшество – привязка ставки не только к объему двигателя, но и к его мощности. По новым правилам, базовая ставка будет формироваться на основе типа и объема двигателя, а затем умножаться на коэффициент по прогрессивной шкале в зависимости от количества лошадиных сил.

Для рядовых автолюбителей, ввозящих машины для личного пользования, сохраняются льготные условия, но с серьезным ограничением: льгота будет действовать только для моделей мощностью до 160 л.с. Именно такие автомобили, по данным Минпромторга, составляют подавляющее большинство – около 88% от всего парка, зарегистрированного в России за последние пять лет.

Однако для тех, кто планирует ввозить более мощные автомобили, изменения будут колоссальными. К примеру, утильсбор на новый кроссовер Geely Monjaro (238 л.с.) для физлица с 1 ноября взлетит с нынешних 3,4 тысячи рублей до 952 тысяч, то есть в 280 раз. К 2030 году платеж для такой машины может достигнуть 1,67 млн рублей.

Еще более ощутимым станет рост для гибридов и электромобилей, для которых льготный порог установлен на отметке 80 л.с. Платеж за гибрид Lixiang L7 (197 л.с.) с ноября может составить 1,83 млн рублей, что в 537 раз выше текущей ставки.

Эксперты полагают, что это решение фундаментально изменит российский авторынок. Стоимость владения мощными автомобилями резко возрастет, что подстегнет спрос на менее мощные и экологичные модели. Впрочем, цены на них тоже подрастут. В ближайшие месяцы ожидается ажиотажный всплеск импорта дорогих машин, за которым последует спад и переориентация предложения. Таким образом, власти не только пополнят бюджет, но и стимулируют локализацию производства в странах ЕАЭС, где утильсбор для автопроизводителей существенно ниже.