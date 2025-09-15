Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина

Минпромторг: проект постановления об индексации утильсбора не исчез, это техсбой

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обратил внимание на любопытный факт: проект спорного постановления об индексации утилизационного сбора, который должен был вступить в силу уже в ноябре, неожиданно исчез с официального портала правовой информации.

Документ, который ранее был доступен для всеобщего ознакомления, теперь в открытом доступе не найти, и многие поспешили сделать вывод, что власти прислушались к критике и решили дополнительно доработать спорный вопрос перед тем, как принимать окончательное решение.

Поводом для пересмотра инициативы могло стать обращение крупнейших игроков российского автопрома, таких как КАМАЗ, ГАЗ и Sollers, в Минпромторг. Компании предложили принципиально изменить подход к расчету сбора, перейдя от привычного объема двигателя к его мощности в лошадиных силах. Однако, как предупреждают аналитики, эта, казалось бы, техническая поправка ударит по карманам практически всех покупателей новых автомобилей.

Так, по оценкам аналитиков, массовые модели с популярными моторами объемом от 1,5 до 2 литров могут подорожать на 15–22%. Для владельцев более мощных автомобилей с двигателями от 2 до 3 литров нововведение и вовсе обернется увеличением стоимости на колоссальные 30–40%.

Однако Минпромторг быстро отреагировал на пропажу проекта постановления: «На данный момент во всей работе портала regulation.gov.ru наблюдается технический сбой, в связи с которым система не отображает размещенные документы. По окончании технических работ по восстановлению функционала портала проект нормативно-правового акта будет отображаться в том же виде, в котором был загружен ранее – на данном этапе изменения в него не вносятся».

Так что тревога ложная: никаких изменений не предвидится.