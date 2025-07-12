Перепродажа иномарок: как избежать дополнительных расходов на утильсбор

ФТС: повышенный утильсбор могут начислить владельцу авто за его прошлого хозяина

Если гражданин России уплатил льготный утильсбор при ввозе иномарки для личного использования, а затем решит его перепродать, у него могут возникнуть дополнительные финансовые обязательства.

Как пояснили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС), утилизационный сбор по коммерческой ставке может быть начислен как продавцу, так и конечному покупателю.

По информации ведомства, согласно статье 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», плательщиками утильсбора считаются не только лица, которые ввозят автомобили в Россию, но и те, кто приобретает транспортные средства у лиц, не уплативших сбор в установленном порядке.

Также уточняется, что порядок взимания утилизационного сбора и его пересмотра регламентируются правилами, утвержденными постановлением правительства РФ № 12911 от 26 декабря 2013 года.

По пункту 5 этих правил, сумма уплаченного физическим лицом утильсбора за личный автомобиль может быть пересмотрена, если он будет продан другому лицу в течение 12 месяцев с момента оформления таможенного приходного ордера.

Отметим, что льготный утильсбор за новые автомобили составляет всего 3,4 тысячи рублей, а за автомобили старше трех лет – 5,2 тысячи рублей. В то время как при ввозе автомобиля для перепродажи потребуется уплатить коммерческий утильсбор, который составляет несколько сотен тысяч рублей.

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Источник: «Газета.Ru»