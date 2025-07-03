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Эти машины перестанут привозить в Россию из-за отмены льготного утильсбора

Эксперт Рогов: В РФ не повезут BMW и Mercedes из-за отмены льготного утильсбора

После распространения коммерческого утильсбора на машины для личного пользования с моторами от 160 л.с. в Россию могут перестать ввозить модели BMW, Mercedes-Benz и Hyundai, считает основатель компании «РоговМобиль» (занимается доставкой иномарок из Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов.

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Если размер утильсбора пересмотрят, кроссоверы Mercedes-Benz GLE (W166) и BMW X5 (F15), а также корейские Hyundai Santa Fe и Kia Sorento четвертого поколения станет невыгодно привозить в РФ, считает специалист.

Большой 5-летний внедорожник Hyundai Palisade с дизелем 2,2 литра интересен для покупки за 3,5 млн рублей, а после нововведения его цена вырастет до 6 млн рублей. По такой цене спроса на него не будет. То же касается минивэна Kia Carnival, отмечает Рогов.

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Он пояснил, что указанные авто заказывали люди со средним достатком, и удар придется именно по ним.

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2 июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что коммерческий утильсбор следует распространить на машины с двигателями мощностью от 160 л.с., которые физлица завозят для себя из-за границы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 29102
03.07.2025 
Фото:Depositphotos
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