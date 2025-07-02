Утильсбор хотят распространить на еще одну категорию автомобилей

Алиханов: утильсбор нужно ввести на авто физлиц с моторами мощнее 160 л.с.

В России утилизационный сбор могут распространить на еще одну категорию автомобилей.

Соответствующее предложение внес глава Минпромторга Антон Алиханов, его донесли до председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Доложили председателю – как раз рассматривался автопром, – о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», – сказал Алиханов.

По его словам, это позволит получить дополнительное финансирование для поддержки спроса на автомобили.

В министерстве подчеркнули, что подходы еще обсуждаются, и никаких финальных решений на данный момент не принято.

Сейчас на машины с двигателями до 3 литров для физлиц действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора.

Ставки утильсбора для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов в РФ повысили, в среднем, на 10-20% с 1 января 2025 года. Предполагается, что индексация утильсбора с ежегодным повышением ставок на 10-20%, продлится до 2030 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

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Источник: ТАСС