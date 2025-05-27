Путин объяснил введение утильсбора в России

Президент РФ Путин назвал утильсбор мерой поддержки российского автопрома

Утилизационный сбор на автомобили ввели в России, чтобы поддержать отечественных автопроизводителей, рассказал на встрече с российскими предпринимателями президент РФ Владимир Путин. Сделать это власти страны хотят не нарушая международные требования.

Путин заметил, что за границей автопроизводители тоже получают господдержку. Он признал, что сначала это может отражаться на цене машин.

«Это период становления, надо поддержать», – отметил Путин.

С 1 октября 2024 года утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники вырос в РФ на 70-85%, при этом запланирован его дальнейший рост на 10-20% в каждом последующем году вплоть до 2030 года. Изначально уточнялось, что изменения не коснутся тех, кто привозит в страну машины с мотором объемом менее трех литров для личного пользования.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

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Источник: ТАСС