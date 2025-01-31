Как ввезти автомобиль с уплатой льготного утильсбора — рассказываем подробно!
С 1 января 2025 года в России вырос утилизационный сбор, и это совсем скоро скажется на ценах на автомобили. Однако у физических лиц сохраняется возможность ввезти машину из-за рубежа с уплатой утильсбора по льготной ставке.
Эта возможность – ввоз автомобиля физическим лицом для личного пользования. О том, как это правильно сделать, рассказывает новый номер журнала «За рулем». Вот пара важных моментов из описанной схемы.
Льготные ставки
- 3400 рублей за новую машину
- 5200 рублей за машину старше трех лет
Важные ограничения
- Объем двигателя не должен превышать 3 литра
- Машину нельзя продавать в течение года
- Ввезти можно только один автомобиль в год
Тут важно отметить, что утильсбор для машины с рабочим объемом двигателя от 2,0 до 3,0 литров по коммерческим ставкам составляет сейчас 1,875 млн рублей. А при ввозе для личных нужд – всего 0,005 млн рублей. Разница – 375 раз!
Однако, чтобы воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора, необходимо ввезти автомобиль с соблюдением всех правил. Если вы совершите ошибку, то можете впоследствии расстаться с весьма внушительной суммой.
Как правильно, без особых сложностей и последующих проблем ввезти иномарку в РФ с уплатой льготного утильсбора, рассказывает февральский номер журнала «За рулем»! Скоро в продаже!
Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Последний шанс» из журнала «За рулем» №02 за 2025 год.
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