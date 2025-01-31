Как ввезти автомобиль с уплатой льготного утильсбора — рассказываем подробно!

«За рулем» рассказал, как ввезти иномарку в РФ с уплатой льготного утильсбора

С 1 января 2025 года в России вырос утилизационный сбор, и это совсем скоро скажется на ценах на автомобили. Однако у физических лиц сохраняется возможность ввезти машину из-за рубежа с уплатой утильсбора по льготной ставке.

Эта возможность – ввоз автомобиля физическим лицом для личного пользования. О том, как это правильно сделать, рассказывает новый номер журнала «За рулем». Вот пара важных моментов из описанной схемы.

Льготные ставки

3400 рублей за новую машину

5200 рублей за машину старше трех лет

Важные ограничения

Объем двигателя не должен превышать 3 литра

Машину нельзя продавать в течение года

Ввезти можно только один автомобиль в год

Тут важно отметить, что утильсбор для машины с рабочим объемом двигателя от 2,0 до 3,0 литров по коммерческим ставкам составляет сейчас 1,875 млн рублей. А при ввозе для личных нужд – всего 0,005 млн рублей. Разница – 375 раз!

Однако, чтобы воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора, необходимо ввезти автомобиль с соблюдением всех правил. Если вы совершите ошибку, то можете впоследствии расстаться с весьма внушительной суммой.

Как правильно, без особых сложностей и последующих проблем ввезти иномарку в РФ с уплатой льготного утильсбора, рассказывает февральский номер журнала «За рулем»! Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Последний шанс» из журнала «За рулем» №02 за 2025 год.

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