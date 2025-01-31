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Как ввезти автомобиль с уплатой льготного утильсбора — рассказываем подробно!

«За рулем» рассказал, как ввезти иномарку в РФ с уплатой льготного утильсбора

С 1 января 2025 года в России вырос утилизационный сбор, и это совсем скоро скажется на ценах на автомобили. Однако у физических лиц сохраняется возможность ввезти машину из-за рубежа с уплатой утильсбора по льготной ставке.

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Эта возможность – ввоз автомобиля физическим лицом для личного пользования. О том, как это правильно сделать, рассказывает новый номер журнала «За рулем». Вот пара важных моментов из описанной схемы.

Льготные ставки

  • 3400 рублей за новую машину
  • 5200 рублей за машину старше трех лет

Важные ограничения

  • Объем двигателя не должен превышать 3 литра
  • Машину нельзя продавать в течение года
  • Ввезти можно только один автомобиль в год

Тут важно отметить, что утильсбор для машины с рабочим объемом двигателя от 2,0 до 3,0 литров по коммерческим ставкам составляет сейчас 1,875 млн рублей. А при ввозе для личных нужд – всего 0,005 млн рублей. Разница – 375 раз!

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Однако, чтобы воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора, необходимо ввезти автомобиль с соблюдением всех правил. Если вы совершите ошибку, то можете впоследствии расстаться с весьма внушительной суммой.

Как правильно, без особых сложностей и последующих проблем ввезти иномарку в РФ с уплатой льготного утильсбора, рассказывает февральский номер журнала «За рулем»! Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Последний шанс» из журнала «За рулем» №02 за 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 87
31.01.2025 
Фото:Unsplash
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