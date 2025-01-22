Таможня требует доплаты за «параллельную» машину? Вот как следует поступить!

Денис Руденко: Претензии таможни можно перенаправить тем, кто ввез авто в РФ

Россиянам грозят долги из-за уловок продавцов при продаже «параллельных» машин. Владельцев иномарок, купивших их по схеме параллельного импорта, вынуждают доплачивать сотни тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении ДКП. Может ли государство реально обязать владельца авто доплатить разницу и как действовать покупателю в такой ситуации?

Юрист Денис Руденко рассказал «За рулем», что данная ситуация для владельца машины совсем не безнадежна – хотя и непроста. Комментарий получился весьма развернутый, но очень важный для покупателей «параллельных» машин – настоятельно рекомендуем его к внимательному прочтению.

Денис Руденко, руководитель практики таможенного права, Адвокатское бюро «РИ-Консалтинг»:

– Относительно заданного вопроса ответ очевиден и однозначен: таможенные органы обладают такими полномочиями. Так, в течение трех лет после ввоза транспортного средства таможня имеет право проверять документы и сведения с целью подтверждения законности ввоза транспортного средства на таможенную территорию стран – участниц Таможенного союза (ЕАЭС: Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан и Россия).

Это значит, что вне зависимости от того, в какой из стран Таможенного союза был оформлен в таможенном отношении автомобиль и затем ввезен в Россию, наша таможня имеет право на проверку достоверности заявленных декларантом сведений при его оформлении. Основным критерием, влияющим на размер таможенных платежей, подлежащих уплате при таможенном оформлении автомобиля, является его таможенная стоимость . В случае выявления занижения таможенной стоимости доначисляют пошлины, НДС и пени.

И тут главный вопрос в том, кто должен уплачивать эти платежи: владелец автомобиля, который приобрел его на территории РФ в гражданском обороте и не оформлял его в таможенном отношении, или все-таки то лицо, которое фактически ввозило автомобиль в РФ и оформляло его в таможенном отношении, предъявив таможне документы, содержащие недостоверные сведения относительно его стоимости?

В данном случае таможенным законодательством ЕАЭС предусмотрено, что требование об уплате таможенных платежей по результатам таможенной проверки правильности их исчисления (в т.ч. проверки правильности определения таможенной стоимости, применения льгот и т.п.) предъявляется к декларантам и их уполномоченным представителям.

У лица, которое приобрело на таможенной территории РФ в собственность оформленный в таможенном отношении автомобиль, в силу требований ТК ЕАЭС может возникнуть солидарная обязанность по уплате таможенных платежей только в случае, если данное лицо знало о незаконности ввоза такого автомобиля. Под незаконностью перемещения товара через таможенную границу законодатель понимает, в том числе, заявление таможенному органу недостоверных сведений о его стоимости, влияющей на размер подлежащих уплате таможенных платежей.

Относительно уплаты утильсбора: с 01.04.2024 изменены правила расчета утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых из стран – членов ЕАЭС. Фактически новая формула расчета УТС направлена на доплату таможенных платежей (пошлин и налогов), уплаченных при ввозе автомобиля из третьих стран на территорию государств – членов ЕАЭС, в случае занижения таможенной стоимости ввозимого автомобиля или неверного исчисления акциза.

При этом доплачивать таможенные платежи в составе УТС при ввозе автомобиля, растаможенного в стране – члене ЕАЭС, должно лицо, которое ввезло автомобиль на территорию РФ. Это закреплено в Правилах взимания, исчисления, уплаты и взыскания УТС. В Правилах указано, что в случае, если в течение трех лет с момента ввоза транспортного средства после уплаты УТС, и (или) проставления соответствующей отметки, либо внесения соответствующих сведений в электронный паспорт установлен факт неуплаты или неполной уплаты УТС, таможенные органы информируют плательщика УТС о необходимости уплаты УТС и сумме неуплаченного УТС (а также пени за просрочку уплаты) с указанием оснований для его доначисления. Таким образом, в силу прямых норм плательщиком УТС признается лицо, которое ввозит автомобиль на территорию РФ.

Поэтому я разделил бы судебные риски между лицами, которые приобрели транспортное средство во внутриторговом обороте и не заявили при таможенном оформлении недостоверных сведений о его стоимости, и теми, кто приобрел автомобиль через посредников у граждан Беларуси, Киргизии и Казахстана, пусть даже при посредничестве третьих лиц.

У первых есть реальный шанс доказать незаконность предъявляемых к ним претензий со стороны таможни и переадресовать их непосредственно тем, кто ввозил и оформлял транспортное средство, хотя это и не так просто, как звучит. У вторых таких шансов нет, поскольку именно ими был предъявлен в таможню инвойс, содержащий недостоверные сведения о стоимости автомобиля.