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Государство не обманешь: таможня требует доплату за купленные по параимпорту авто

Россиянам грозят долги из-за уловок продавцов при продаже «параллельных» машин

Владельцев иномарок, купивших их по схеме параллельного импорта, вынуждают доплатить от 300 до 800 тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении купли-продажи транспортного средства.

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Дело в том, что разница между стоимостью у дилеров и предложениях «параллельных» машин до 1,5 млн рублей привлекла потенциальных покупателей. И теперь многие из них столкнулись с непредвиденными финансовыми расходами. Кроме массовых жалоб есть даже несколько судебных разбирательств, но судебная инстанция вынесла отрицательный для покупателей таких машин вердикт.

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Доплата по утилизационному сбору составляет от 300 до 840 тысяч рублей, такая ситуация возникла потому, что таможенная стоимость автомобиля не всегда соответствовала цене, указанной в договоре купли-продажи. Для легковых автомобилей младше трех лет требуется специальное экспертное заключение, но с целью занижения стоимости машин их оформляли только по инвойсу.

В итоге автовладельцам, купившим недорогие автомобили, грозит выплата доначисленной суммы в течение трех лет. Схема поддельных инвойсов стала особенно популярной при ввозе автомобилей китайского производства.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1124
16.01.2025 
Фото:Depositphotos
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