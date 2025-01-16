Государство не обманешь: таможня требует доплату за купленные по параимпорту авто

Россиянам грозят долги из-за уловок продавцов при продаже «параллельных» машин

Владельцев иномарок, купивших их по схеме параллельного импорта, вынуждают доплатить от 300 до 800 тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении купли-продажи транспортного средства.

Дело в том, что разница между стоимостью у дилеров и предложениях «параллельных» машин до 1,5 млн рублей привлекла потенциальных покупателей. И теперь многие из них столкнулись с непредвиденными финансовыми расходами. Кроме массовых жалоб есть даже несколько судебных разбирательств, но судебная инстанция вынесла отрицательный для покупателей таких машин вердикт.

Доплата по утилизационному сбору составляет от 300 до 840 тысяч рублей, такая ситуация возникла потому, что таможенная стоимость автомобиля не всегда соответствовала цене, указанной в договоре купли-продажи. Для легковых автомобилей младше трех лет требуется специальное экспертное заключение, но с целью занижения стоимости машин их оформляли только по инвойсу.

В итоге автовладельцам, купившим недорогие автомобили, грозит выплата доначисленной суммы в течение трех лет. Схема поддельных инвойсов стала особенно популярной при ввозе автомобилей китайского производства.

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Источник: quto.ru