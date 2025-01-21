Дешевые машины по параимпорту грозят проблемами — вот как не «попасть»!

Эксперт Габолаев составил инструкцию для покупки авто по параллельному импорту

Как ранее сообщал «За рулем», россиянам грозят долги из-за уловок продавцов при продаже «параллельных» машин. Владельцев иномарок, купивших авто по схеме параллельного импорта, вынудят доплатить от 300 до 800 тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении купли-продажи транспортного средства.

Напомним, ситуация возникла ввиду того, что таможенная стоимость машины не всегда соответствовала цене, которая стояла в договоре купли-продажи. Для легковушек младше трех лет требуется специальное экспертное заключение, но с целью занижения стоимости машин их оформляли только по инвойсу. В итоге покупателям недорогих «параллельных авто» (по большей части – китайских) грозит выплата доначисленной суммы в течение трех лет.

Юрист Георгий Габолаев рассказал, что таможенные и налоговые органы действительно могут провести дополнительные проверки и запросить документы о реальной стоимости автомобиля. В случае выявления несоответствий покупателю может быть предъявлен дополнительный платеж — за недоплаченные пошлины. Кроме того, могут быть наложены штрафы и пени за недобросовестное оформление сделки. Важно помнить, что такие проверки могут быть инициированы не только по выявлению нарушений в процессе таможенного оформления, но и в ходе случайных проверок уже зарегистрированных автомобилей, отмечает эксперт.

Георгий Габолаев, юрист, основатель и гендиректор компании «Группа-А»:

– Что касается доплаты пошлины, то процесс выглядит следующим образом. Если госорганы подозревают, что стоимость автомобиля была занижена, они могут запросить у владельца документацию, подтверждающую реальную стоимость автомобиля. На основе этих данных таможня или налоговые органы вычисляют недостающие пошлины. Помимо доплаты пошлины, могут быть наложены штрафы за недобросовестное декларирование, а также пени за просрочку.

Чтобы избежать неожиданных расходов, важно понимать несколько ключевых моментов:

Проверка документации: Перед покупкой автомобиля, особенно через параллельный импорт, убедитесь, что продавец предоставляет все необходимые документы, включая договор купли-продажи и таможенные декларации. Чем точнее указана стоимость автомобиля в документах, тем меньше вероятность возникновения проблем в будущем.

Проверка цен: Если продавец предлагает цену значительно ниже рыночной, это должно насторожить. Например, если автомобиль стоит заметно дешевле, чем у официальных дилеров, возможно, это свидетельствует о занижении стоимости для снижения пошлины.

Консультация с юристом: Перед покупкой и особенно перед регистрацией автомобиля полезно проконсультироваться с юристом, который может помочь избежать проблем с налоговыми и таможенными органами.