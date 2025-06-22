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Утильсбор повысили, а денег в казну стало поступать меньше. Минфин объяснил причину

Антон Силуанов оценил ситуацию с поступлением денег от утильсбора в бюджет

Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ рассказал о временном снижении сборов за утилизацию автомобилей. По его словам, это связано с двумя основными причинами.

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Во-первых, многие компании заранее закупили технику в конце прошлого года, зная о предстоящем повышении ставок утилизационного сбора. Это привело к резкому росту импорта и покупок отечественной техники в четвертом квартале.

Во-вторых, высокие процентные ставки по кредитам заставляют бизнес откладывать обновление автопарка.

Силуанов выразил уверенность, что ситуация улучшится после смягчения денежно-кредитной политики.

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Утильсбор

Это специальный платеж, который обязаны вносить производители и импортеры за каждое новое транспортное средство. Собранные средства идут на экологичную утилизацию автомобилей после окончания их срока службы.

С 1 января 2025 года ставки сбора на автомобили и прицепы повысились на 10-20%. Для легковых машин размер платежа зависит от объема двигателя, для грузовиков – от веса и возраста техники.

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Источник: ПРАЙМ

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 320
22.06.2025 
Фото:Depositphotos
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