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160 л.с. и выше: какие модели попадут под удар нового утильсбора

Машины, на которые повысят утильсбор, занимают до 80% параллельного импорта

Российские автолюбители, предпочитающие мощные иномарки, столкнутся с дополнительными расходами: Минпромторг планирует повысить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. По данным экспертов, такие машины составляют 70–80% параллельного импорта, а значит, нововведение затронет значительную часть ввозимых в страну авто 212.

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Как пояснил Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», под новые ставки попадут преимущественно премиальные модели – например, BMW X1, Toyota RAV4 и Mercedes-Benz GLC, средняя цена которых начинается от 6 млн рублей2. Сейчас физлица платят льготный утильсбор – 3400 рублей за новые машины (до 3 лет) и 5200 рублей за подержанные (старше 3 лет). Однако после изменений ставки могут приблизиться к базовым 20 тыс. рублей или даже выше.

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Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что эта мера принесет бюджету 40–60 млрд рублей дополнительных доходов, которые направят на госпрограммы поддержки авторынка — например, льготное кредитование и лизинг. Окончательного решения пока не принято, однако эксперты предупреждают: рост сборов ударит по карманам покупателей и может спровоцировать новый виток цен на вторичном рынке.

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Пока точные цифры повышения не названы, но ясно одно: «окно возможностей» для ввоза мощных авто по старым ставкам уже закрывается. Те, кто планировал приобрести машину с двигателем 160+ л.с., скорее всего, не успеют избежать повышенных платежей

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1962
04.07.2025 
Фото:Unsplash
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