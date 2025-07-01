Прощайте, BMW и Audi: Минпромторг хочет ограничить выбор машин в каршеринге

Глава министерства Алиханов поддержал локализацию автомобилей для каршеринга

Минпромторг России выступает за распространение правил локализации автомобилей, аналогичных недавнему закону для такси, и на рынок каршеринга. Глава ведомства Антон Алиханов заявил об этом на заседании комитета Совета Федерации. Он поблагодарил сенаторов за инициативу и подтвердил полную поддержку, пообещав максимально ускорить процесс принятия соответствующего закона.

Новый закон о такси, подписанный президентом, устанавливает, что с 1 марта 2026 года автомобиль может использоваться в такси только при выполнении одного из двух условий: соответствие требуемому уровню локализации (в баллах) или производство по специнвестконтракту, заключенному до 1 марта 2025 года. Для контрактов, заключенных позже, правительство может сделать исключение. При этом с 2033 года баллы локализации станут единственным критерием. Регионы Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области получат отсрочку до 2028-2030 годов.

Распространение таких требований на каршеринг, вероятно, создаст сложности для операторов. В отличие от такси, где важны надежность и ремонтопригодность, пользователи каршеринга часто арендуют машины ради впечатлений от вождения интересных моделей. Автопарки каршеринга обычно включают как массовые модели (Solaris, Rio, Polo), так и более дорогие, премиальные или экзотические автомобили (BMW, Mercedes, Audi, Chery, Lexus и др.), выбор которых может существенно сузиться из-за новых норм локализации.

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Источник: ТАСС