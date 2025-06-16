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Каршеринг снизил требования к возрасту и стажу водителей

Ситидрайв: аренда и прокат автомобилей теперь доступны водителям от 18 лет

Компания каршеринга «Ситидрайв» объявила о значительных изменениях в условиях своих услуг долгосрочной аренды и классического проката автомобилей.

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Теперь возможность арендовать машину доступна для водителей начиная с 18 лет, без необходимости наличия годового стажа и достижения 20-летнего возраста. Это решение было принято после изучения потребностей клиентов.

Процесс оформления долгосрочной аренды стал проще: теперь не требуется личное посещение офиса – вся процедура доступна онлайн через мобильное приложение Ситидрайва. Договор аренды может быть оформлен на срок от одного месяца до семи лет, с возможностью приобретения автомобиля в собственность на срок от 5 до 7 лет. Классический прокат также доступен с 18 лет.

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Недавно сервис начал работу в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге и теперь доступен во всех городах присутствия компании.

Бронирование машин также можно осуществить дистанционно через приложение. Новые опции «Надолго» и «Рент», внедренные в единое приложение, принесли 20%-ный рост обращений по услуге «Надолго» и рост популярности аренды автомобилей на длительные поездки на 34%.

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Авто предоставляются без фирменной оклейки, а возврат осуществляется дистанционно: машину можно оставить бесплатно в аэропорту или заказать возврат по нужному адресу через мобильное приложение.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iXBT

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Лежнин Роман
Фото:Ситидрайв
Количество просмотров 74
16.06.2025 
Фото:Ситидрайв
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