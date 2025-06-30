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В России треть таксопарков прекратит работу

«Известия»: 20% таксопарков могут уйти с российского рынка в 2025 году

В 2025 году в России 20% таксопарков могут закрыться, а к концу 2026-го с рынка уйдут еще 10%, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Среди причин закрытия таксопарков называются невозможность обновлять парки автомобилей на фоне дорогих кредитов. Специальных лизинговых программ для такси на рынке нет, сообщил региональный директор «Газпромбанк Автолизинг» Дмитрий Виссарионов.

Руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов рассказал, что труднее всего молодым компаниям, которые вышли на рынок три года назад. У них нет накопленных резервов, а техника подходит к пределу срока службы.

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Последствием ухода таксопарков с рынка станет рост цен на услуги такси и дефицит предложения, отмечают аналитики.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
30.06.2025 
Фото:Unsplash
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