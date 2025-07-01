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Назван самый продаваемый автомобиль в мире

Кроссовер Toyota RAV4 стал самым популярным автомобилем в мире в 2024 году

Согласно отчёту JATO Dynamics, кроссовер Toyota RAV4, который продается под названием Wildlander на некоторых рынках, стал самым популярным автомобилем в мире в 2024 году. Ранее лидером был Tesla Model Y.

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В США Toyota RAV4 также стал самым популярным автомобилем, обойдя пикап Ford F-150.

Всего за прошлый год в мире было продано 1 187 000 штук Toyota RAV4, что на 11% больше, чем в 2023 году. Tesla Model Y продали на 3% меньше (реализовано 1 185 000 автомобилей).

Также в топ-10 популярных моделей вошли еще четыре автомобиля Toyota: Corolla Cross, Corolla Sedan, Hilux и Camry. Единственным электрокаром кроме Tesla Model Y оказалась Model 3. В десятку самых продаваемых авто попали Honda CR-V, Ford F-150 и китайский BYD Qin.

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Toyota RAV4
Toyota RAV4

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: CarBuzz

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 23513
01.07.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+50