Назван самый продаваемый автомобиль в мире

Кроссовер Toyota RAV4 стал самым популярным автомобилем в мире в 2024 году

Согласно отчёту JATO Dynamics, кроссовер Toyota RAV4, который продается под названием Wildlander на некоторых рынках, стал самым популярным автомобилем в мире в 2024 году. Ранее лидером был Tesla Model Y.

В США Toyota RAV4 также стал самым популярным автомобилем, обойдя пикап Ford F-150.

Всего за прошлый год в мире было продано 1 187 000 штук Toyota RAV4, что на 11% больше, чем в 2023 году. Tesla Model Y продали на 3% меньше (реализовано 1 185 000 автомобилей).

Также в топ-10 популярных моделей вошли еще четыре автомобиля Toyota: Corolla Cross, Corolla Sedan, Hilux и Camry. Единственным электрокаром кроме Tesla Model Y оказалась Model 3. В десятку самых продаваемых авто попали Honda CR-V, Ford F-150 и китайский BYD Qin.

Toyota RAV4

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

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Источник: CarBuzz