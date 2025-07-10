Этот просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн
В Беларуси дилеры уменьшили цены на седан Belgee S50 (перелицованный Geely Emgrand).
Так, базовая версия седана теперь стоит от 57 600 белорусских рублей, что эквивалентно 1 530 000 российских рублей. Кроме того, до 31 июля производитель предлагает скидку до 8000 белорусских рублей (212 000 рублей).
Для получения максимальной выгоды необходимо сдать старый автомобиль по программе трейд-ин, что дает возможность получить 3000 рублей скидки (80 000 рублей). Еще 5000 рублей предоставит национальный дистрибьютор в качестве дополнительной выгоды.
Также дилеры белорусско-китайского бренда предлагают оформить кредит: с первоначальным взносом 10% и процентной ставкой 10,25% годовых. В дополнение доступна антикоррозийная обработка кузова всего за один белорусский рубль.
Это еще один этап в «ценовых войнах» между марками Lada и Belgee, так как оба автопроизводителя регулярно анонсируют скидки, запускают кредитные программы и различные маркетинговые акции.
Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.
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Источник: Quto