Эти белорусские кроссоверы бьют рекорды продаж в России

Марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ

На фоне общего спада на российском авторынке белорусский бренд Belgee показал заметный рост продаж.

Неделя с 30 июня по 6 июля стала для бренда рекордной по количеству регистраций с начала года.

За этот период было продано 1566 кроссоверов Belgee, это на 28,15% больше, чем за предыдущую неделю, когда было зарегистрировано 1222 автомобиля, а доля рынка выросла до 5,43%.

Впервые с начала текущего года превышен ежемесячный уровень в 4000 проданных автомобилей: в июне было зарегистрировано 4074 новых Belgee, из которых 2713 пришлось на модель X50, а 1361 – на модель X70. При этом в мае было продано 3612 автомобилей марки.

Бренд Belgee представлен в России городским кроссовером B-SUV сегмента Belgee X50 и универсальным среднеразмерным кроссовером Belgee X70.

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Источник: «Автоновости дня»