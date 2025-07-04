Попробовали крутую фишку нового кроссовера — нужная вещь или ерунда?

«За рулем» показал в работе систему кругового обзора кроссовера Belgee X70

На тест-драйве «За рулем» побывал кроссовер Belgee X70, который является клоном дореформенного Geely Atlas Pro белорусской сборки.

Мы уже готовим детальный отчет о поездке, а пока хотим поделиться с читателями интересными наблюдениями по поводу работы системы кругового обзора. Как известно, таковой появляется у Belgee X70 со второго уровня оснащения Style (он же – первый для полноприводных машин) вместе с полностью светодиодной оптикой, бесключевым доступом, шторками безопасности, электрорегулировкой водительского кресла, датчиком дождя и восемью динамиками вместо шести.

Все это – вполне нужные функции, а вот как с самим круговым обзором?

В коротком видео мы знакомим вас с тем, как работает эта система и какие у нее есть возможности. Гляньте наш клип и расскажите – что из всего этого арсенала вы стали бы использовать или уже используете?

И вообще, нравятся ли вам подобные новомодные фишки, которые в китайских кроссоверах применяются сейчас практически повсеместно?