Попробовали крутую фишку нового кроссовера — нужная вещь или ерунда?
На тест-драйве «За рулем» побывал кроссовер Belgee X70, который является клоном дореформенного Geely Atlas Pro белорусской сборки.
Мы уже готовим детальный отчет о поездке, а пока хотим поделиться с читателями интересными наблюдениями по поводу работы системы кругового обзора. Как известно, таковой появляется у Belgee X70 со второго уровня оснащения Style (он же – первый для полноприводных машин) вместе с полностью светодиодной оптикой, бесключевым доступом, шторками безопасности, электрорегулировкой водительского кресла, датчиком дождя и восемью динамиками вместо шести.
Все это – вполне нужные функции, а вот как с самим круговым обзором?
В коротком видео мы знакомим вас с тем, как работает эта система и какие у нее есть возможности. Гляньте наш клип и расскажите – что из всего этого арсенала вы стали бы использовать или уже используете?
И вообще, нравятся ли вам подобные новомодные фишки, которые в китайских кроссоверах применяются сейчас практически повсеместно?
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