Цифра дня: 22 тысячи кроссоверов за год!

За год завод «Белджи» в Белоруссии выпустил более 22 тысяч кроссоверов Belgee X70

Белорусский завод «Белджи» отметил очередную веху: год назад, 25 мая 2024 года, предприятие начало выпуск кроссоверов Belgee X70, и к настоящему моменту количество выпущенных экземпляров превысило 22 тысячи, сообщила пресс-служба завода.

Напомним, X70 – это среднеразмерный кроссовер, являющиеся переименованной копией Geely Atlas Pro. Модель поставляется в РФ в четырех комплектациях, есть переднеприводные и полноприводные версии, причем в последней применена система мягкого гибрида.

«Белджи» является совместным предприятием с Geely, на нем выпускают автомобили как под китайской маркой, так и под собственной Belgee: так, помимо Belgee X70, есть еще X50, суть дореформенный Geely Coolray.

Предыдущий юбилей завод отмечал совсем недавно: в конце апреля «Белджи» перешагнул отметку в 90 тысяч автомобилей марки Belgee, выпущенных за два года. Юбилейным автомобилем стал полноприводный Belgee Х70 в комплектации Prestige.

«Белджи» ориентирован на выпуск до 60 000 автомобилей в год с возможностью дальнейшего расширения мощностей.