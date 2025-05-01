«Белджи» выпустил юбилейный автомобиль под собственной маркой

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90-тысячным автомобилем под брендом Belgee стал кроссовер Х70

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В конце апреля расположенный в Белоруссии автомобильный завод «Белджи» перешагнул отметку в 90 тысяч автомобилей, произведенных под собственным брендом Belgee.

Напомним, этот бренд отражает сотрудничество белорусского предприятия с китайским производителем Geely, под ним выпускаются компактные кроссоверы X50 (дореформенный Geely Coolray) и среднеразмерные X70, являющиеся переименованной копией Geely Atlas Pro.

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Только за последние полгода предприятие выпустило около 40 тысяч машин марки Belgee – предыдущая крупная веха в 50 тысяч произведенных авто была достигнута совсем недавно, в октябре 2024-го. Всего же на выпуск 90 тысяч машин Belgee заводу потребовалось около двух лет. Примерно 40 тысяч из этого количества были проданы в России.

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Юбилейным автомобилем стал кроссовер полноприводный Belgee Х70 белого цвета в комплектации Prestige. Как сообщает российская пресс-служба марки Belgee, автомобиль также произведен для реализации в России и скоро поступит к одному из дилеров. Уточняется, что кроссоверы Belgee Х70 выпускаются в Белоруссии чуть менее года (с лета 2024-го), и за это время выпущено уже более 19 тысяч единиц этой модели в различных комплектациях.

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Источник: Belgee

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
01.05.2025 
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