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Белоруссия наладит производство новых кроссоверов Geely Atlas

Завод «Белджи» в Белоруссии начнет выпуск модели Geely Atlas второго поколения

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Кроссовер Geely Atlas II поколения белорусской сборки получил российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Источник, обративший внимание на появление документа в базе Роспатента, уточняет, что производством модели займется находящийся в Белоруссии автомобильный завод «Белджи». По всей вероятности, машины белорусской сборки будут поставляться и в РФ.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В Белоруссии сама машина уже известна – с ноября прошлого года Geely Atlas II поколения, собранные в Китае, продаются в республике по цене от 99,9-109,8 тысячи белорусских рублей в зависимости от комплектации. На российские деньги – 2,55-2,8 млн рублей.

В России эти машины китайской сборки тоже продают, и более того, по результатам продаж в РФ Geely Atlas II стал самым востребованным кроссовером среди новинок, обойдя ближайшего преследователя Jetour T2 аж в два раза. Так что налаживание сборки таких машин в сопредельном государстве было вопросом небольшого времени.

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«Белджи» уже поставляет в Россию несколько моделей Geely, некоторые из них – под собственной маркой Belgee. Кстати, в конце апреля предприятие отметило выпуск 90-тысячного автомобиля бренда Belgee, на это достижение у автозавода ушло около двух лет. Юбилейным автомобилем стал Belgee X70 — это не что иное, как кроссовер Geely Atlas Pro, то есть фактически Атлас первого поколения.

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21
30.04.2025 
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